Nakon što ga je Cro Cop isprašio, oglasio se Roy Nelson - i nastavio s glupostima...

U svom debiju za Bellator Mirko Filipović je jednoglasnom odlukom sudaca svladao Roya Nelsona te mu se tako osvetio za poraz od prije sedam i pol godina. Zanimljive su bile njihove izjave poslije meča

S nestrpljenjem se očekivala reakcija Roya Nelsona koji Cro Copu nije čestitao u kavezu, jer je smatrao da je on pobjednik.

'Pobijedio sam Mirka, ali suci to nisu vidjeli. Jedan od njih glasao je 30:27, to se nije dogodilo i to ste mogli vidjeti ako ste gledali borbu. Ne znam, možda sam u zabludi zbog udaraca, ali hvala mojim fanovima', poručio je u videu preko svom Instagrama.