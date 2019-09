Nakon ovakve najave Roberta Prosinečkog, čemu se Dinamo može nadati kod Manchester Cityja?

Pred nogometašima Dinama dvoboj je 2. kola C skupine Lige prvaka, a u kojem će u utorak imati teško gostovanje kod Manchester Cityja

Dinamo ovog ponedjeljka kreće prema Manchesteru, gdje će u utorak od 21 sat igrati utakmicu drugog kola C skupine Lige prvaka. Nije 'modrima' ovo prvo gostovanje u Manchesteru, jer prije 20 godina, tadašnja Croatia igrala je na Old Traffordu, a protivnik joj je bio United.

Naravno, kao i tada, zagrebački je klub pratilo puno navijača, s time da su te 1999. godine, oni imali i podršku plavog dijela Manchestera. U utorak sigurno neće biti tako, jer Bjeličina ekipa igra upravo protiv Cityja.

Jedan od putnika u Manchester prije 20 godina bio je i Robert Prosinečki, legendarni hrvatski nogometaš, jedan od najvećih u klupskoj povijesti, a danas nogometni trener, točnije izbornik bosansko-hercegovačke reprezentacije.

Mogu li se povuči kakve paralele između tadašnjeg Uniteda i današnjeg Cityja, jer United je te sezone bio aktualni branitelj naslova europskog prvaka?

'Ma kakvi, bio je United tada strašno jak, ali ovaj City danas je ipak kudikamo drugačija priča. Pa ta momčad vrijedi milijardu i 200 ili 300 milijuna eura, odnosno deset puta više od Dinama. Ne vidim nikakve izglede Dinama, eventualno bi ih bilo, i to jako malo, da je Dinamo domaćin', rekao je u razgovoru za tportal Robert Prosinečki, kojeg smo podsjetili na taj dvoboj od prije 20 godina. Dinamo, odnosno Croatia kako se u to doba zvao maksimirski kolub, na Old Traffordu izvukao je 0:0, što je bio rezultat vrijedan spomena.

Prosinečki je bio dio te ekipe, čak je i putovao na utakmicu, ali zbog ozljede nije mogao sudjelovati u remiju.

Može li se dogoditi da Pep Guardiola i njegovi igrači podcijene Dinamo, odnosno da uđu s mišlju 'lako ćemo'?

'Vjerojatno se može dogoditi, ali pitam ja vas, što bi se i u tom slučaju moglo dogoditi? Naravno, ništa. Međutim, ne vjerujem da je takav scenarij moguć, jer Guardiola ove godine želi s Manchester Cityjem uzeti naslov u Ligi prvaka i sigurno će htjeti pobijediti Dinamo. Jer Manchester City ne samo da je favorit u skupini, već je i favorit cijelog ovog natjecanja'.

A čemu se onda Dinamo može nadati na Etihadu?

'Nemojmo biti sentimentalni ni preoptimistični, ali teško da može nešto napraviti. Utaktičkom smislu teško je tu bilo što očekivati, jer protiv Cityja, koji je možda i najbolja momčad na svijetu, niti puno ozbiljniji protivnici ne mogu ništa. Bitno je da Dinamo odigra najbolje što može, bude trkački kompetitivan te borben. Već to bi bilo OK'.

Među putnicima za Manchester našli su se i dvojica vaših igrača, odnosno kandidata za BiH reprezentaciju, Izet Hajrović i Amer Gojak. Nakon poraza od Varaždina, trener Bjelica malo ih je 'držao na ledu', a sada su ipak dio momčadi. Je li ih na taj način trener htio trgnuti?

'Zbilja ne znam što je htio. U te odnose uopće ne želim ulaziti, to bi pitanje trebali postaviti treneru Bjelici', zaključio je Robert Prosinečki.