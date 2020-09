Nakon novog zastrašujućeg trijumfa, Filip Hrgović pred kamerama pokazao 'nježniju stranu'; žao mu je zbog načina kako završava protivnike

Najbolji hrvatski boksač u teškoj kategoriji Filip Hrgović, nakon što je u subotu u drugoj rundi nokautirao 39-godišnjeg Grka Alexandrea Kartoziju, izjavio je da je bilo samo pitanje vremena kada će okončati borbu

Sljedeći protivnik Filipa Hrgovića, za mjesec dana, bit će 39-godišnji Amerikanac Rydell Booker, koji u karijeri ima 26 pobjeda i tri poraza, i dobro poznaje Hrgovića jer su zajedno sparirali.

'On je sigurno kvalitetniji borac od Kartozije, borio se za svjetsku titulu, ali bilo je to davno. Bio je jako nezgodan sparing partner, jedan od boljih s kojima sam radio. Tehnički je dobar, ali što se tiče fizički spreme nije na mojoj razini. Ipak sam ja u puno boljim boksačkim godinama. No, nije za podcijeniti. Booker je u studenom prošle godine izdržao deset rundi sa Kubratom Pulevom, koji se dva puta borio za naslov. Mislim da će meč protiv Bookera, za mjesec dana u Americi, biti malo bolji uvod za ona najjača imena', kazao je Hrgović.