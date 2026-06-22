Najveća zvijezda Paname objasnila zašto joj je san igrati baš protiv Hrvatske

sp u nogometu

Najveća zvijezda Paname objasnila zašto joj je san igrati baš protiv Hrvatske

  • S.Č.
  • Zadnja izmjena 22.06.2026 04:47
  • Objavljeno 22.06.2026 u 04:47
Adalberto Carrasquilla
Adalberto Carrasquilla Izvor: EPA / Autor: Aris Mariota
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Hrvatska protiv Paname igra utakmicu u kojoj više nema pravo na pogrešku, ali dvoboj u Torontu imat će i jednu posebnu osobnu priču. Adalberto ‘Coco’ Carrasquilla, jedan od najvažnijih igrača panamske reprezentacije, već dugo sanja susret s Lukom Modrićem.

Za Panamu je Carrasquilla ono što je Modrić godinama za Hrvatsku - veznjak kroz kojeg ide igra, igrač koji određuje ritam i distribuciju lopte. Upravo zato panamski mediji često ga opisuju kao svog ‘Modrića’, a 27-godišnji veznjak ne skriva da mu je hrvatski kapetan veliki uzor.

Carrasquilla, bivši igrač Houston Dynama i Cartagene, danas član meksičkih Pumasa, 2024. je proglašen najboljim igračem CONCACAF-a. Iza sebe je tada ostavio velika imena poput Christiana Pulišića i Alphonsa Daviesa, što dovoljno govori o njegovu statusu u srednjoameričkom nogometu.

‘San mi je igrati protiv Hrvatske’

U razgovoru na YouTube kanalu Keylora Navasa, svojeg suigrača iz Pumasa, Carrasquilla je govorio o utakmici protiv Hrvatske i Modriću.

‘San mi je igrati protiv Hrvatske i jako sam uzbuđen jer je Modrić oduvijek igrač kojeg sam pratio. Imamo mnogo sličnih karakteristika, a on mi je omiljeni igrač’, rekao je Carrasquilla.

Navas, koji je s Modrićem dijelio svlačionicu u Real Madridu od 2014. do 2019. i s njim osvojio tri Lige prvaka, odmah je dodao da će hrvatskom kapetanu poslati poruku.

‘Poslat ću poruku Luki da u toj utakmici, ako Bog da, sačuva dres i da ga zamijenite’, rekao je Navas.

Carrasquilla je na to odgovorio:

‘Bio bih zahvalan na toj prilici da dobijem njegov dres.’

Upitan za Hrvatsku, ali Panama ga čeka

Carrasquillin nastup protiv Hrvatske nije potpuno siguran. Panamski veznjak ima problema s ozljedom mišića, zbog koje je propustio utakmicu protiv Gane u prvom kolu. Ozljedu vuče još od 24. svibnja, kada je stradao nakon jednog starta u uzvratu finala meksičkog prvenstva.

U Panami ga ipak čekaju do zadnjeg trenutka. Njegov povratak smatra se iznimno važnim jer je riječ o igraču koji može dati ritam, mirnoću i kreativnost momčadi Thomasa Christiansena.

‘Vidimo da je u jako dobrom stanju, vrlo je motiviran. Svi znamo što nam Carrasquilla može donijeti kada je na 100-postotnoj razini. Ima našu podršku i čekamo ga’, rekao je njegov suigrač Alberto Quintero.

Za Panamu je utakmica protiv Hrvatske dvoboj koji može odlučiti turnir. Obje reprezentacije u drugo kolo ulaze bez bodova: Panama je izgubila od Gane, Hrvatska od Engleske. Pobjeda bi Panamce vratila u borbu za prolazak, dok bi poraz mogao značiti rani kraj sna.

Carrasquilla je prije početka turnira jasno rekao kakva je ambicija Paname.

‘Svjesni smo skupine u kojoj se nalazimo. No imamo veliku želju proći dalje’, poručio je.

Ako zaigra protiv Hrvatske, utakmica u Torontu za njega neće biti samo borba za bodove. Bit će to susret s igračem kojeg je godinama pratio, duel s vlastitim idolom i možda najveća večer njegove reprezentativne karijere.

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