Nadzorni odbor Hajduka ne želi prihvatiti ostavku Marina Brbića; splitski klub i dalje ima istog predsjednika ako on to želi

Marin Brbić ostaje na funkciji predsjednika Hajduka, Nadzorni odbor splitskog kluba ne želi prihvatiti njegovu ostavku

Šestorica članova Hajdukovog Nadzornog odbora odlučila su kako će Marin Brbić ipak ostati predsjednik Hajduka. On je u ponedjeljak stavio svoj mandat na raspolaganje, ali to nije prihvaćeno...

'U potpunosti razumijemo i prihvaćamo čin predsjednika uprave Hajduka. On je rekao da će to učiniti ako Hajduk ne bude drugi. Unatoč tome, zatražili smo predsjednika da povuče tu svoju ostavku i to je najvažniji zaključak naše sjednice. Nismo sigurni hoće li on doduše ispuniti to što mi tražimo. Ipak, mi smo ovdje radi Hajduka i radimo ovdje sve za nula kuna', rekao je predsjednik NO-a Benjamin Perasović.