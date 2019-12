Na Skupštini HNS-a Davor Šuker rekao zbog čega ga boli srce, a pohvalio se i dogovorenom utakmicom protiv Francuske

'Iza nas je prekrasna godina za hrvatski nogomet, koji se potvrđuje kao jedna od najvećih vrijednosti Hrvatske', kazao je predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) Davor Šuker na Skupštini održanoj u hotelu Hilton Garden Inn u Zagrebu.

Članovima Skupštine obratio se i počasni predsjednik HNS-a Branko Mikša koji se osvrnuo na posljednje špekulacije o mogućim promjenama na vrhu HNS-a poručivši: "Ako je to okruženje u kojem ostvarujete tako velike rezultate, onda predlažem da s tim nastavite. Međutim, učinimo napor da se zajedništvo pojača," naglasio je Mikša, koji je vodio HNS od 1997. do 1998. godine, a pod njegovim vodstvom 'Vatreni" su osvojili svjetsku broncu u Francuskoj.

Predsjednik HNS-a je naglasio kako će hrvatska vrsta iduće godine nastupiti na 11 velikom natjecanju od proglašenja neovisnosti i kako je to potvrda da uspjeh nije slučajan.

Nakon održane Skupštine, Šuker se obratio novinarima, otkrivši kako će svjetski doprvaci tijekom EP-a imati kamp u Škotskoj, te kako će u lipnju igrati prijateljsku utakmicu protiv Francuske na Stade Franceu.

'Kamp? Bit će u EU, blizu Glasgowa', kazao je Šuker dodavši kako će Vatreni tijekom priprema igrati dvije utakmice u ožujku, a još dvije u lipnju.

'U lipnju nas očekuje poslastica protiv Francuske na Stade Franceu, a jednu utakmicu igrat ćemo u Osijeku. Međutim, propao je nastup na turniru u Dohi', otkrio je predsjednik HNS-a.

Još jednom se osvrnuo i na probleme s infrastrukturom.

'Srce me boli zbog infrastrukture. Sve što počne se loše završi. Nadam se da ćemo jednom imati stadion, barem za 20.000 gledatelja. Ovo što se događa na našim stadionima nije normalno. Ne treba nam neki veliki stadion. To me rastužuje, mi nismo građevinska firma. Ovisimo o gradu, državi, lokalnoj samoupravi…'

Komentirao je u uvođenje VAR-a n terene HT Prve lige u drugom dijelu sezone.

'Planirano je i ispunit ćemo taj program. Vidjeli ste jučer na utakmici Barcelona - Real Madrid da i VAR može pogriješiti. To nije lagan projekt. Vodilja nam mora biti NFL', zaključio je Šuker.