Na pomolu velika promjena koja će Formulu 1 okrenuti naglavačke!

Ugledni njemački magazin Auto, Motor und Sport tvrdi da novi vlasnici Formule 1 namjeravaju promijeniti trenutni sustav natjecanja i uvesti sprint utrku subotom, dok bi se kvalifikacije trebale voziti već u petak...

Naime, njemački Auto, Motor und Sport tvrdi kako Liberty Media želi uvesti dodatnu utrku svakog F1 vikenda koja bi se trebala voziti subotom.

Bio bi to sprint u dužini od stotinu kilometara, a konačni ishod ove utrke odredio bi startne pozicije za glavnu utrku. Vjerojatno bi bili dijeljeni i određeni bodovi za one najbolje tijekom subote, no manji nego u nedjelju.

Plan je i dva slobodna treninga u petak spojiti u jedan koji bi trajao u dva sata, a onda bi se isti dan i vozile kraće kvalifikacije na kojima bi se odredio startni poredak u sprintu.

Cilj ove ideje je čisto financijski: podizanje cijena ulaznica za subotu, kao i cijena televizijskih prava za svaki vikend Formule 1.

Dvije utrke u jednom vikendu nisu nikakva novost u automobilizmu, jer to imamo u mnogim natjecanjima, poput Svjetskog prvenstva turistički automobila (WTCC) ili Superbikea.

Najveći problem kod ovog sustava natjecanja je taj što kvar ili sudar tijekom sprinta upropaštava vozaču i glavnu utrku, što nije najpoštenije.

Vlasnici još nisu donijeli konačnu odluku i trenutno traju konzultacije s ekipama od kojih žele odobrenje za promjene. Ljubitelje Formule 1 za mišljenje pak ne pitaju...