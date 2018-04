Legendarna F1 staza u Monte Carlu na pragu povijesne promjene!?

Princ Albert od Monaka otkrio je kako se sprema ulaganje od čak dvije milijarde eura nakon kojeg bi se F1 staza u Monte Carlu mogla produžiti i učiniti još atraktivnijom...

No, ova ulična staza ima i svoje mane te je jako teško na njoj pretjecati, a još teže promijeniti njezin izgled, s obzirom da se nalazi u gradskom središtu. Nekoliko dvostrukih zavoja u završnom dijelu kruga uspješno je izmijenjeno, a manje promjene su izvršene i na onom prvom poznatom pod nazivom Saint Devote, no nije to donijelo više prostora za prolazak bržeg vozača pokraj sporijeg.

Međutim, u Monaku se ne predaju i nameravaju uložiti čak dvije milijarde eura kako bi se grad preuredio, a staza bila proširena kod tunela u središnjem dijelu kruga, što bi ju učinilo atraktivnijom i dalo priliku vozačima za dodatne manevre.