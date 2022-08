Mulaomerović uoči EuroBasketa: Nadam se da ćemo igrati dobru košarku, vjerujem u dobar rezultat

Muška seniorska reprezentacija Hrvatske je na svome ciljnom odredištu: akcija EuroBasket samo što nije započela

„Već smo dugo zajedno, atmosfera je dobra. Bitno je da smo odradili te dvije utakmice na najbolji mogući način. No, nije lako. Ovdje nas u prvom kolu čeka Grčka, sjajna ekipa i najteži mogući protivnik. Ipak, jučer su dečki odradili jedan zaista dobar trening, vidim da su maksimalno fokusirani i spremni i nadam se da ćemo, prije svega, igrati dobru košarku, biti hrabri i, na kraju krajeva, polučiti dobar rezultat.“

Reprezentacija je već u utorak, 30. kolovoza stigla u Milano, domaćinski grad skupini C u kojoj se, osim Hrvatske, nalaze još i Grčka, Italija, Ukrajina, Velika Britanija i Estonija, a prva utakmica je na rasporedu u petak, 2. rujna protiv vjerojatno najjačeg suparnika u skupini – Grčke.

„Pozitivna trema uvijek postoji. Svima nama koji se bavimo ovim poslom je stalo da to bude dobro i da napravimo što bolji rezultat. Cijela ekipa, stožer, moji pomoćnici i svi ljudi koji rade oko reprezentacije utrošili smo dosta truda, mjesec dana priprema i putovanja, da bismo u finalizaciji došli do ovdje. Najvažnije je da damo sve od sebe i da sutra ne izađemo s upitnikom iznad glave, da u svim utakmicama pokažemo koju kvalitetu imamo.“

Damir Mulaomerović je već bio dio Europskog prvenstva kao igrač, no ovo mu je prvi put da se nalazi u izborničkoj ulozi. Postoji li pozitivna trema?

„Sigurno nije lako na otvaranju igrati protiv jednog od najjačih protivnika, no jednostavno je tako. Bit će dosta naporno, velika potrošnja, utakmice dan za danom i to ćemo morati balansirati i što se tiče fizičke pripreme i umora igrača. Dobro je da smo došli dan ranije, da se adaptiramo, osjetimo tu atmosferu i da se dobro pripremimo za njih. O Grčkoj ne treba puno trošiti riječi – sjajan trener, sjajna ekipa. Maksimalno smo se pripremili, napravili dobar scouting, iako ne znamo u kojem će točno sastavu izaći jer imaju neke probleme s ozljedama pa će ovdje doći s 14 igrača. Prema nekim informacijama, 12 će odrediti u zadnji čas, tek dan prije utakmice. Vidjet ćemo, idemo igrati i što bolje prezentirati našu košarku i pokušati pobijediti.“

„Ha ha ha, pa ne postoji neka trema. Već imam 37 godina, dovoljno sam iskusan, ali sigurno je da osjećam trnce, veselim se i sretan sam što ću ponovno igrati na EuroBasketu sa svojim dečkima. Jedva čekam da sve krene.“

Kako je unutar reprezentacije, atmosfera?

„Situacija je dobra, pogotovo nakon posljednje dvije pobjede. Dečki su uhvatili malo samopouzdanja, mislim da smo spremni i cilj nam je ići dan po dan i dati sve od sebe. Ipak, ne treba davati neke velike najave, idemo dan za danom.“

O prvom protivniku na EuroBasketu - Grčkoj - progovara sljedeće:

„Za mene je to jedna od najboljih ekipa EuroBasketa i ja bih ih svrstao u prvi krug favorita za zlatnu medalju. Sigurno to nije lak zadatak za otvaranje prvenstva, ali imamo i mi neke svoje adute. Pokušat ćemo ih iznenaditi pa ćemo vidjeti kuda će nas to dovesti.“