Monaco i Marseille odigrali 'ljepoticu kola'; u velikom preokretu palo je čak sedam golova

Monaco i Marseille igrali su derbi 5. kola francuskog prvenstva. Bila je to fantastična utakmica u kojoj su na kraju gosti slavili 4:3

'Kneževi' su sjajno ušli u utakmicu i poveli već u 17. minuti golom Ben Yeddera. Samo devet minuta kasnije isti je igrač još jednom zabio za vodstvo Monaca 2:0. U tom se trenutku činilo kako će domaćin napokon prekinuti post i stići do prve ovosezonske pobjede.

No, Marseille se vrlo brzo vratio. Da, vratio - bio je to totalni preokret gostiju koji su od 38. do 66. minute potpuno preokrenuli utakmicu i doslovno razbili 'kneževe'.

Prvo su do kraja prvog poluvremena izjednačili rezultat. Prvo je za 2:1 zabio Benedetto u 38. minuti, da bi za 2:2 tri minute kasnije strijelac bio Germain. U nastavku je Dimitri Payet u 61. minuti lijepim golom doveo Marseille u vodstvo 3:2, a samo pet minuta kasnije bilo je 4:2 i to golom Benedetta.