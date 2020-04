Moćna NBA na aparatima zbog koronavirusa; evo koliko milijuna su već izgubili, što će biti s plaćama igrača i kako će liga izgledati nakon pandemije

Kao i gotovo sve sportske lige na svijetu profesionalna košarkaška NBA liga trenutačno je obustavila sportske aktivnosti zbog širenja koronavirusa među igračima. Kakva je budućnost lige i što će uopće biti s ovom sezonom?

Nakon što je testiranjem otkriveno da je igrač Utah Jazza Rudy Gobert pozitivan na koronavirus NBA liga je 11. ožujka odlučila do daljnjega, a minimalno na mjesec dana, obustaviti natjecanje. Uz Goberta na koronavirus su pozitivni još bili Kevin Durant, vlasnik New York Knicksa James Dolan, i još nekoliko igrača i ljudi vezanih uz Ligu. Uz životno i natjecateljsko, mnogi se pitaju kako će se sadašnje stanje odraziti na financijsko zdravlje Lige. Procjenjuje se da bi odgoda koja je u tijeku Ligu mogla koštati najmanje milijardu dolara, čaki znatno više ako doigravanje krene kasnije nego što je predviđeno ili bude skraćeno.

Procjenjuje se kako bi samo Disney mogao izgubiti 475 milijuna dolara zbog manjeg interesa za oglašavanje. Trenutačno nije jasno tko bi, ako se nastavak sezone nikad ne odigra, bio u gubitku. NBA nije odgovorila na pitanje CNN-a o detaljima važećeg ugovora, no za vrijeme sezone koja je 1998/99. bila skraćena zbog štrajka (lockout), TV kuće su bile dužne isplatiti puni predviđeni iznos. Ako je to i sada slučaj Liga bi im vjerojatno morala sljedeće sezone, a možda i kroz nekoliko njih, kompenzirati gubitak.

Ako bude moguće nastaviti sezonu s gledateljima pitanje je koliko će im trebati da se počnu osjećati dovoljno sigurno za punjenje dvorana. Berri na temelju prijašnjih iskustava očekuje porast interesa za posjetom, no s odgodom. Zbog usporavanja ekonomske aktivnosti SAD će na kraju krize s koronavirusom biti u recesiji. To bi se moglo odraziti na posjetu dvorana i konzumaciju unutar njih.

Liga je već sugerirala franšizama da bi možda bilo dobro unajmiti manje dvorane, koje bi na TV-u prazne izgledale manje sablasno. Nastavkom bez gledatelja riješio bi se problem odnosa s nositeljima TV prva i osigurao prihod franšiza od oglašavanja, no Liga bi i dalje puno izgubila. Gubitak bi se, kada se zbroje neprodane ulaznice i usluge u dvoranama, popeo do najmanje 700 milijuna dolara. Uz to, pitanje je kako bi plan funkcionirao u praksi. Ovisno o stanju, velik broj ljudi trebao bi biti u izolaciji kako bi se izbjegla zaraza među sudionicima natjecanja. Što je veći njihov broj, manje je izgledno da bi se to moglo uspješno provesti.

Moguće skraćivanje sezone

Nitko ne zna kada bi se sezona mogla nastaviti, no čelnici NBA-a, na temelju kineskih iskustava, očekuju da bi to moglo biti moguće u drugoj polovici lipnja. Ligi bi to ostavilo otprilike 12 tjedana za odraditi sezonu do kraja prije predviđenog početka NFL sezone (američki nogomet). Do kraja regularne sezone ostalo je još manje od dvadeset utakmica po momčadi i one su bile usred borbe za plasman u doigravanje ili što bolji položaj u njemu. Liga bi mogla skratiti ostatak regularne sezone ili ga otkazati i odmah prijeći na doigravanje. No procjenjuje se da bi ju otkazivanje ostatka regularne sezone i direktan početak s doigravanjem koštao 1,7 milijardi dolara, a Silver je istaknuo da je Liga već izgubila stotine milijuna dolara zbog reakcije Kine na komentar direktora Huston Rocketsa Daryla Moreyja o stanju u Hong Kongu.

Naravno, takav potez bio bi sporan sa sportske strane i iz perspektive jednakog natjecanja, pogotovo za franšize koje se još nadaju da bi mogle uloviti mjesto u doigravanju. Skraćivanje doigravanja bi pak otvorilo već spomenuti problem s TV kućama.

Problem s plaćama

Sadašnji i izvjesni budući gubitci otvaraju pitanje što će biti s plaćama igrača i stručnog stožera. Dosad se barem polovica vlasnika obvezala platiti pomoćno osoblje u dvoranama za vrijeme stanke. Sigurna djeluje i plaća barem nekih velikih zvijezda. No većina igrača ne može biti sigurna za svoja primanja. Vlasnici istaknuli da je moguće, u skladu s kolektivnim ugovorom, da neće platiti igrače za svaku otkazanu utakmicu nakon 15. travnja. Za igrače bi to značilo da za svaku otkazanu utakmicu gube nešto više od 1% godišnje plaće. Izgledno je da će se smanjenje plaća preliti i na sljedeću sezonu, najvjerojatnije preko nižeg salary capa za franšize.

Izvjesno je da će, neovisno o tome kako sezona završi, NBA liga pretrpjeti ozbiljan financijski udarac, no još nije moguće vidjeti tko će unutar sustava najviše, i u kojim omjerima, izgubiti. TV kuće će, ako pretrpe gubitak ove sezone, pokušati u sljedećim sezonama nadoknaditi izgubljeno, a izgledno je kako će se dobar dio rezanja troškova prebaciti na plaće igrača. Potpuno je razumljivo da vodstvo Lige razmišlja o tome kako imati što manje gubitke i što prije nastaviti s aktivnostima koje im osiguravaju prihode. Ni oni, ni vlasnici franšiza ni igrači ne rade to što rade (samo) zbog ljubavi prema košarci već zbog novca.

No ključno je da ne požuruju nepotrebno i time ugrožavaju igrače, ili još gore, igrače i gledatelje. Osim što bi to bilo iznimno neodgovorno iz zdravstvene perspektive, takav bi se potez mogao vrlo negativno odraziti na percepciju lige, a onda i na njene prihode. Ako je zadnji argument i potrebno povući. Iz sadašnje perspektive, nastavak u drugoj polovici lipnja djeluje moguće, no to ovisi o daljnjem razvoju epidemiološke situacije.