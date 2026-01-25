Milan remizirao uz puno sreće; ni Modrićev doprinos nije pomogao

Obje momčadi su žestoko ušle u sezonu, a onda doživjele pad. Inter seu međuvremenu odvojio pa je bilo jasno da svako prosipanje bodova može ozbiljno koštati.

U 1. poluvremenu nismo vidjeli niti jedan gol, iako je Roma bila u potpunosti nadmoćna. Milan je imao jedan i jedini udarac i to dalekometni pokušaj iz 2. minute. Međutim, upravo su Rossoneri poveli u nastavku kada je Koni De Winter zabio u 62. minuti.

Bio je to maltene prvi ozbiljan pokušaj gostiju, a velike zasluge idu Luki Modriću koji je prekrasno ubacio za gol. Hrvatski kapetan odigrao je dobru utakmicu s 51 točnim dodavanjem i šest osvojenih duela.

Za Romu je kasnije zabio Lorenzo Pellegrini iz penala, no dalje od toga nije išlo. Milan se može smatrati itekako sretnim.