Zvonimir Srna nahvalio Martinovića pa se našalio: To mu neću zaboraviti

Nakon pobjede protiv Islanda s 30-29, došao je i drugi trijumf. Ovaj put su s 28-24 svladali Švicarce.

Nakon lošeg otvaranja Hrvatska se brzo konsolidirala i onda mirno privela stvari kraju. Zvonimir Srna se ponovno istaknuo s pet golova, a čak su trojica rukometaša imala po četiri. Dominik Kuzmanović skupio je sedam obrana. Ono najvažnije jest da su izgledi za polufinale i dalje tu.

Nakon susreta Srna je stao pred RTL-ove kamere: 'Važna dva boda, svaka utakmica je sada finale. Ušli smo katastrofa, emocija i motivacija bile su nula. Probudili smo se nakon 10 minuta uz pomoć odličnih navijača. Dobili smo energiju i okrenuli utakmicu u našu korist.'

Nastavio je: 'Nije nas Švicarska ničim iznenadila. Bilo je emotivno pražnjenje nakon Islanda i trebalo nam je 10 minuta da dođemo sebi. Bitno je da smo pronašli energiju i priveli utakmicu kraju.'

Hrvatska više ne ovisi isključivo o sebi. Na to je rekao: 'Rezultati nam nisu išli u korist, ali ne obaziremo se. Bilo bi lijepo da se nešto poklopi, ali mi moramo obaviti svoj dio, pobijediti svaku utakmicu, ići motivirano, gledati sebe, a onda što Bog dragi da.'

Zatim je najavio idućeg suparnika: 'Slovenija nije iznenađenje, ali s obzirom na ozljede igraju odličan turnir. S njima je teško, uvijek je tu rivalitet i naboj. Bit će teško i očekujem pravu mušku utakmicu.'

Na kraju se osvrnuo na sjajnog kapetana koji je igrao pod ozljedom: 'Marta je naš lider i kapetan. Nije počeo, ali je na onih 5-1 ušao kapetanski, preuzeo odgovornost, dao ključne golove, samo što me opet uvalio u ovaj 'live', to mu neću zaboraviti', poručio je Srna uz osmijeh.