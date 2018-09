Milan Bandić dao prijedlog državi za 'rak ranu' hrvatskog nogometa te se osvrnuo na Uefinu prijetnju Dinamu

Gradonačelnik Zagreba Milan Bandić dao je intervju za Hrvatsku nogometnu televiziju (HNTV) u kojem je govorio o izgradnji nacionalnog stadiona, a bilo je riječi i o maksimirskom zdanju na kojem svoje utakmice igra Dinamo

'Grad Zagreb ulaže 200 tisuća kvadrata vlastitog zemljišta i uložit će pola cijene koliko bude koštao taj stadion. Pozvao sam vladu, resorno ministarstvo i premijera Hrvatske da sjednemo i to dogovorimo. Što se grada i mene osobno tiče, odluka je donesena jer nacionalni stadion treba gradu Zagrebu. No da budem još skromniji, neka se bilo tko javi tko može ponuditi te zagrebačke uvjete i mi ćemo zapljeskati. Ja ne pretendiram da taj nacionalni stadion po svaku cijenu bude u Zagrebu. Ali ako netko ima te uvjete koje Zagreb nudi, neka se napravi tamo gdje se to nudi', govorio je Bandić uredniku HNTV Ivici Blažičku.