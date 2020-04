Menadžer Kyliana Mbappéa, Yvan Le Mee, otkrio je za Marcu kako njegov klijent želi otići u Real Madrid i sa svojim idolom Zinedineom Zidaneom postati najbolji napadač na svijetu

Kylian Mbappé već je neko vrijeme jedan od najboljih napadača na svijetu, a tek mu je 21 godina. Real Madrid nikada nije skrivao želju da ga dovede u svoje redove, a i sami Mbappé je rekao kako mu je madridski sastav san, ali da do tamo želi doći postepeno. Nakon Monaca otišao je u PSG, a sada bi izgleda mogao napokon i do Madrida. To je potvrdio i njegov agent Yvan Le Mee za španjolsku Marcu.

Zinedine Zidane nema ništa protiv dolaska Mbappéa kojeg je u nekoliko navrata nahvalio. Kako i ne bi kada je francuski napadač već osvojio tri francuska prvenstva, jedan domaći kup i dva Superkupa, u više navrata je proglašavan najboljim igračem godine, a osvojio je i zlatnu medalju s Francuskom na Svjetskom prvenstvu u Rusiji nakon čega je proglašen i najboljim mladim igračem na svijetu.



PSG mu želi dati novi ugovor kako bi se osigurali s obzirom na to da mu sadašnji vrijedi do 2022. godine, no nije izgledno da će ga i potpisati i ostati toliko dugo u Parizu. Ove sezone je u 33 utakmice zabio 30 golova i upisao 17 asistencija, a odlazak u Real je sve bliži. PSG će ga pokušati zadržati, posebno ako se Neymar preseli nazad u Barcelonu, ali to neće biti nimalo lak zadatak.