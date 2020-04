Pandemija koronavirusa zaustavila je realizaciju najvjerojatnije najskupljeg transfera u povijesti nogometa, Kylian Mbappe bio je blizu prelaska u Real iz PSG-a

Francuski napadač velika je želja brojnih bogatih klubova, ali vezan je ugovorom uz PSG do ljeta 2022., Parižani nemaju ni problema s financijama, a mladi nogometaš ima ogromnu plaću u sadašnjem klubu pa njegov odlazak s Parka prinčeva više zvuči kao nemoguća misija.

No to je 'nemoguća misija' za sve, osim za madridski Real koji već dugo vremena lovi budućeg najboljeg nogometaša svijeta, a čak se spominjao i nevjerojatan iznos od 300 milijuna eura koliko su 'kraljevi' pripremili za odštetu iako to nikad nije potvrđeno.