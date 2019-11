Mateo Kovačić napokon počeo pokazivati što zna i zaradio ovacije 'Otoka': 'Ima čudesnu moć i prava je noćna mora za protivnike'

Frank Lampard pohvalio je Matea Kovačića, a pohvale su stigle i od strane medija i navijača nakon fantastične izvedbe protiv Watforda

Dugo su navijači Real Madrida i hrvatske nogometne reprezentacije čekali da se probudi Mateo Kovačić i da pokaže ono pravo lice zbog kojeg se iz Dinama i otisnuo u inozemstvo. To se i dogodilo, ali nažalost po navijače Reala, ne u Madridu, već u londonskom Chelseaju.

Hrvatski reprezentativac ima povjerenje svojeg trenera Franka Lamparda koji ga je ove sezone koristio u 15 utakmica u kojima je Kova upisao i jednu asistenciju. U 11. kolu Premier lige Chelsea je pobijedio Watford u gostima s 2:1. Iako su golove dali Abraham i Pulišić, engleski mediji i navijači pohvalama su obasipali jedan drugi dvojac.

Mateo Kovačić i Jorginho ukrali su šou i odradili ogroman posao u sredini terena. Lampard je upravo njih dvojicu pohvalio nakon utakmice.

'Mateo Kovačić ima čudesnu moć. On i Jorgi sjajno igraju zajedno, a mogućnost da se probijaju kroz sredinu i stvaraju napade nije normalna. To je nešto izvanserijski. Veznjacima je najveća noćna mora kada moraju paziti na igrača koji zna igrati i može u bilo kojem trenutku povući napad i projuriti pored vas od nikuda. To je Kovačić danas radio jako dobro i oduševljen sam njegovom igrom', rekao je trener Chelseaja.