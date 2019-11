'Epic Brozo' nije bio tako 'epic': Hrvat ocijenjen najgorim na terenu u dramatičnom susretu koji je Inter umalo koštao borbe za vrh

Gazzetta dello Sport dala je Marcelu Brozoviću ocjenu pet što je najmanja ocjena u susretu Intera i Bologne u Serie A

Nije to bila najuvjerljivija partija Intera, ali rezultat je postignut. Ugledni talijanski list Gazzetta dello Sport podijelila je ocijene igračima, a Marcelo Brozović koji je inače među najboljim igračima Intera, ovoga puta ocijenjen je kao najgori na utakmici. Titulu najgoreg dijeli s Robertom Galiardinijem, a obojica su dobila ocjenu pet.

Inter je u 12. kolu talijanske Serie A pobijedio Bolognu s 2:1 u dramatičnom susretu u kojem su uspjeli doći do preokreta i zadržati korak s Juventusom u borbi za vrh. Milanski je sastav gubio do 75. minute, a onda je na scenu stupio Romelu Lukaku koji je najprije izjednačio, a onda u drugoj minuti sučeve nadoknade vremena i preokrenuo iz penala.

'Nije to bio Brozovićev dan. Slao je lopte u bunar i jako slabo kombinirao. Imao je dva potpuno promašena dodavanja, a to govori o tome koliko nije bio prisutan. Sve je to zbog nagomilanog umora', piše Gazzetta.

Umor ne treba čuditi. Iako je hrvatski reprezentativac poznat po izdržljivosti, ove sezone je počeo sve utakmice za Inter, a samo jednu nije odigrao svih 90 minuta i to onu u prvom kolu Lige prvaka. Brozović je tada, u utakmici protiv Slavije, zamijenjen u 71. minuti utakmice.

Loš dan se svakome događa, a vjerujemo da će Epic Brozo već u utorak u Ligi prvaka protiv Borussije Dortmund pokazati svoje pravo lice i ponovno biti jedan od najboljih na terenu.