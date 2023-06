Mateo Kovačić komentirao odlazak Marka Livaje: Situacija je bila dosta ružna...

'Tužno je da pričamo o ovakvoj temi, a čeka nas jaka utakmica s Nizozemskom. Situacija je bila dosta ružna, jako ružno vrijeđanje od strane navijača, moja reakcija je bila takva kakva je bila. Puno je djece bilo okolo. Postoje pravila ponašanja i za nas igrače i za navijače. Ne podržavam takve stvari i to je to što bih rekao na tu temu. Moramo biti fokusirani na našu utakmicu i dati sve od sebe da pokušamo ući u finale Lige nacija', kazao je Kovačić i dodao:

'Takve stvari se ne smiju događati, reprezentacija treba biti iznad svega, ali kod nas se često događaju ovakve ružne stvari. Marko mi nije rekao da odlazi, bio je to šok za sve nas. No reprezentacija je uvijek uspješno izlazila iz takvih situacija i igrat ćemo srcem za Hrvatsku. Ne bih više pričao o ružnim ponašanjima. Reprezentacija mora biti iznad svega, ali kod nas se nerijetko događa da se prelazi granica. To se znalo događati i prije, ali reprezentacija bi se uvijek uzdigla.'

U polufinalu Lige nacija 'vatrene' čeka domaćin Nizozemska...

'Jako je teško doći u Final Four. Imam osjećaj da ljudi misle da ćemo mi to lako osvojiti, ali igramo protiv vrhunskih ekipa. Bit će to jako teške utakmice. Mi smo optimistični, dat ćemo sve od sebe da dobijemo Nizozemce, ali neće biti ni lako. Jako respektiramo sve ekipe iz Final Foura. Nizozemska? Jako dobra reprezentacija, imaju dosta dobrih mladih igrača, čim su tu gdje jesu, znači da utakmica neće biti nimalo laka. Imaju De Jonga, koji je po meni već godinama među najboljim veznim igračima na svijetu. Ne smijemo zaboraviti ni De Ligta, koji je odličan stoper... Očekuje nas teška borba, a kad je najteže, znamo biti dosta dobri', kaže Kovačić kojeg je rastužila vijest da je propao susret s papom Franjom koji mora na hitnu operaciju:

'Bio je lijep plan posjetiti papu Franju i pomoliti se. Nažalost, dogodilo se što se dogodilo. Mi mu želimo da brzo ozdravi i da se vidimo nekom idućom prilikom.'