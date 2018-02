Mate Pavić svojim izjavama digao je na noge hrvatsku javnost, a sada si je ispunio želju...

Predsjednik Uprave HNK Hajduk Ivan Kos u četvrtak je na Poljudu upriličio svečano primanje za splitskog tenisača Matu Pavića, koji je proteklog vikenda na Australian Openu osvojio dva Grand slama i to u konkurencijama parova i mješovitih parova

Predsjednik Kos je Paviću uručio dres Hajduka s brojem tri što simbolizira broj Grand slamova koliko ih je dosada osvojio u seniorskoj konkurenciji, jer pored dva spomenuta Grand slama na Austalian openu proteklog vikenda, Pavić je 2016. osvojio US Open u New Yorku, u disciplini mješoviti parovi.

'Izbornik Krajan je izjavio da me zvao svaki put za susrete Hrvatske, što je daleko od istine. Nikakav poziv nisam primio od 2014. do 2017. i zadnji put je istina da sam dobio poziv, koji je više bio na inicijativu i poticaj nekih drugih osoba s kojima se sjelo i probali smo razgovarati i riješiti taj problem koji postoji, ali s moje strane je to sada, nažalost, završena priča. Ja neću igrati za Hrvatsku dok god je izbornik Željko Krajan', rekao je prije par dana Mate Pavić.

Izbornik Krajan imao je drugu verziju priče. 'Istina je da je Mate Pavić dobijao poziv za svaki Davis Cup meč u zadnjih par godina u kojima ga nije bilo u reprezentaciji. Ja sam njega svaki puta pokušao kontaktirati, ali on je svaki puta odbijao komunikaciju. Druge istine tu nema. Koji su to problemi, kada je sve to počelo i zašto se to nije riješilo? Ja samo mogu reći da on više ne želi igrati za reprezentaciju', izjavio je Krajan.