Krajan otkrio zašto se Pavić naljutio i više ne želi igrati za Hrvatsku!

Izbornik hrvatske Davis Cup reprezentacije Željko Krajan odgovorio je Mati Paviću koji tvrdi da nije dobivao pozivnice posljednjih godina te otkrio zbog čega je pukla ljubav između njih dvojice...

'Nikakav poziv nisam primio od 2014. do 2017. i posljednji put je istina da sam dobio poziv, koji je više bio na inicijativu i poticaj nekih drugih osoba s kojima se sjelo i probali smo razgovarati i riješiti taj problem koji postoji, ali s moje strane je to sada, nažalost, završena priča. Ja neću igrati za Hrvatsku dok god je izbornik Željko Krajan,' izjavio je Mate Pavić za HRT.

No, zatim se u intervjuu za javnu televiziju ponovo javio izbornik i otkrio svoju istinu.

'Ne znam što reći, ponavljam se već valjda dvadeseti put u ovih par godina. Mate svaki put ima pozivnicu, ja ga trebam, moj je zadatak pozvati ga jer je igrač kojeg trebam u timu. No svaki put sam došao do odbijanja i nemogućnosti bilo kakve komunikacije s njegove strane. Nisam nikad osjetio nikakvu želju s njegove strane nakon tog nesporazuma koji se dogodio prije par godina da želi neke stvari promijeniti,' kaže Željko Krajan i otkriva zašto je došlo do njihove svađe:

'U Davis Cupu tih tjedan dana imamo neka svoja pravila po kojima funkcioniramo, imamo jedan teren, ne četiri-pet kao na turnirima gdje dečki mogu trenirati cijele dane, imamo limit koliko sati dečki mogu trenirati. Njemu se tu neke stvari nisu sviđale, ali to je pravilo koje svi u Davis Cupu poštuju, a on ga nije htio ni želio poštovati i ja sam bio primoran jedanput ga ne pozvati zbog toga. Nakon toga on nikad više nije promijenio svoje mišljenje, valjda i dalje stoji kod toga da pod tim uvjetima ne želi biti u ovoj ekipi.'

Čini se da Krajan i Pavić ne mogu pronaći zajednički jezik i da samo jedan može biti dio Davis Cup reprezentacije...