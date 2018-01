Evo koliko je Mate Pavić točno zaradio za dvije titule u Melbourneu i gdje plaća porez

Nakon što je Splićanin Mate Pavić ispisao povijest hrvatskog tenisa osvojivši na Australian Openu u manje od 24 sata dvije grand slam titule (muške te mješovite parove) postao je priča dana

Podsjetimo, Pavić je u subotu slavio u konkurenciji muških parova s Oliverom Marachom, a drugi dan je otišao do kraja u konkurenciji mješovitih parova s Kanađankom Gabrielom Dabrowski.

No tužna strana priče – kada je Pavić u pitanju – svakako je njegov odnos s hrvatskim izbornikom Željkom Krajanom, zbog kojeg ovog sjajnog Splićanina nema u hrvatskoj Davis Cup reprezentaciji. Da postoje tzv. razmirice između Pavića i Krajana, nije nikakva tajna, što je javno rekao i hrvatski izbornik, uz dodatak:

'Istina je da je Mate Pavić dobivao poziv za svaki Davis Cup meč u zadnjih nekoliko godina u kojima ga nije bilo u reprezentaciji. Svaki put pokušao bih kontaktirati, ali on je svaki put odbijao komunikaciju. Druge istine tu nema. Ne vjerujem da je problem takav, neka mi se javi pa da riješimo tu situaciju', kazao je Krajan, kojem bi trenutačno peti igrač svijeta u parovima itekako dobro došao u dvoboju protiv Kanade od 2. do 4. veljače u dvorani Gradski vrt u Osijeku.

Osvajač juniorskog Wimbledona

Pavićev uspon započeo je 2011. godine, kada se probio među pet najboljih juniora svijeta, a zanimljivo - te je godine u paru s Britancem Georgeom Morganom osvojio juniorski Wimbledon.

U seniorskoj konkurenciji njegov napredak išao je polako, da bi 2016. godine osvojio čak četiri ATP turnira, što ga je odvelo među 30 najboljih igrača svijeta u parovima.

Svjetski poznat Pavić je postao 2017. godine, kada je u paru s Marachom izborio finale Wimbledona (poraz od Kubota i Mela). No tu treba dodati kako je 2016. godine na US Openu slavio u mješovitim parovima s Njemicom Laurom Siegemund, a da je doslovno 'rođen za parove' potvrdio je na Australian Openu, gdje je osvojio obje titule u parovima. No mnogi se pitaju koliko je ukupno novca zaradio Pavić ako se zna da primjerice mješoviti parovi nisu toliko cijenjeni kao klasični te samim time ni nagradni fond nije velik.

Konkretno, kada je zarada u pitanju, Pavić je od pobjede u igri muških parova dobio ček na 350 tisuća australskih dolara jer se nagrada od 700 tisuća australskih dolara dijeli na pola. Za pobjedu u mješovitim parovima Pavić i Kanađanka Dabrowski dobili su ček na iznos od 175 tisuća australskih dolara, što znači da mu pripada 87.500 australskih dolara (poraženi su podijelili 90.000 australskih dolara; detalje o nagradnom fondu pogledajte OVDJE).

Dakle u dva tjedna Pavić je ukupno inkasirao 437.500 australskih dolara, što je četiri puta manje nego što je primjerice za nastup u finalu dobio Marin Čilić (točno dva milijuna australskih dolara!). Naime, pobjednici u pojedinačnoj konkurenciji žena i muškaraca dobili su ček od čak četiri milijuna australskih dolara, a finalisti dvostruko manje.

Koliko će još poreza Splićanin Mate Pavić platiti za dvije titule u Melbourneu, nije poznato (i Australija oporezuje dobitak, op.a.) jer je već neko vrijeme kao boravište prijavio grad Freeport na Bahamima, jednu od poreznih oaza. Poznato je kako su mnogi tenisači prijavljeni u Monte Carlu, poput Marina Čilića, ili Dubaiju, poput Borne Ćorića, također destinacijama koje slove kao porezne oaze, na što imaju pravo jer su više od pola godine na putovanjima izvan domovine.

U svakom slučaju siječanj 2018. i dvije povijesne titule iz Australije će zauvijek pamtiti, a novac koji sada ima na računu popeo se na ukupno 1.419.444 američkih dolara, koliko je u karijeri zaradio na svim turnirima u pojedinačnoj konkurenciji te naravno parovima. Nakon Kukoča, Rađe, Ivaniševića, Pletikose, Asanovića i drugih poznatih Splićana Pavić je prije 25. godine života stigao na listu milijunaša. A ovo je tek njegov početak...