Mate Pavić proslavljao je svoj četvrti Grand Slam naslov kad mu je potpuno neočekivano stigla čestitka iz Brazila

Mate Pavić i Brazilac Bruno Soares pobjednici su US Opena u muškim parovima. U finalu su pobijedili hrvatsko-nizozemsku kombinaciju koju su činili Nikola Mektić i Wesley Koolhof. Naš Mate Pavić tako je osvojio četvrti Grand Slam u karijeri

U karijeri je Mate Pavić (27) , uz ovaj US Open, osvojio i Australian Open 2018., a ista dva Grand Slama uzeo je i u mješovitim parovima (US Open 2016. i Australian 2018. godine). Bio je Mate svojedobno prvi i jedini hrvatski tenisač na prvom mjestu ATP ljestvice, u konkurenciji parova, naravno. Svaka čast!

'Imali smo dosta samopouzdanja. Bilo je teških mečeva i nakon što smo ih prošli na početku turnira, igrali smo sve bolje. Velik turnir, sjajan turnir, prvo hrvatsko finale. Odličan tjedan i veselim se nastavku sezone i sljedećoj godini', rekao je Mate Pavić nakon velike pobjede u New Yorku.

'Mi smo prvaci, ha? Poseban trenutak. Naše prvo Grand Slam dijete zajedno i osjećamo se kao prvaci. Sad ću si upaliti pjesmu 'We are the champions' i uživati', rekao je Bruno Soares, koji je ranije osvajao Australian Open i US Open u paru s Britancem Jamiejem Murrayem.

Sad će Pavić i Soares imati vremena za slavlje, no prvo će podijeliti 400.000 dolara kolika je nagrada za pobjednike ovogodišnjeg izdanja US Opena u parovima.

Uz sve čestitke koje su im dolazile, pristigla je jedna potpuno neočekivana. Istina, zahvaljujući Brazilcu Soaresu, ali...