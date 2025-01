Mario Šoštarić u ime reprezentativaca dao obećanje: Čvrsto stojim iza toga...

Upravo su te dvije reprezentacije međusobnim dvobojem u ponedjeljak zaključile prvi dio natjecanja, a Islanđani su slavili s 23:18 te, poput Egipćana, prenijeli četiri boda u drugu fazu natjecanja.

'Jako dobra utakmica, koja me malo iznenadila, pokazala o kakvim ekipama se radi i što nas čeka u drugom krugu', rekao je hrvatski reprezentativac Mario Šoštarić u izjavi za službeni mrežni portal Hrvatskog rukometnog saveza (hrs.hr) te ponudio svoju analizu viđenoga:

'Najviše me iznenadila čvrstina Islanda u obrani. Znao sam da postoji, ali Slovenija je brza ekipa koja dosta pogodaka postiže na lakši način. Jučer to nije bio slučaj. Islanđani su stvarno igrali odličnu obranu i njihov golman je obranio skoro sve što je prošlo. Znam da su u napadu odlična ekipa. Imaju šest-sedam vanjskih igrača koji mogu napasti 'jedan na jedan'. To je njihova najprepoznatljivija igra. I za jedne i za druge ćemo se stvarno morati dobro pripremiti. I Slovenija igra dobru obranu. U napadu im je išlo nešto lošije. Sve u svemu, čekaju nas jako teške utakmice u drugom krugu'.