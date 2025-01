Najveći hit SP-a nastavlja sa senzacijama, pregazili jakog rivala. Veselin Vujović nakon drame ostao bez senzacije

Italija, koja je dosad nastupila na jednom SP-u samo jednom i to davne 1997., u prvom kolu druge faze SP-a pobijedila je Češku 25:18 i napravila je ogroman korak prema četvrtfinalu. Podsjetimo, Talijani, koji nemaju nikakvu rukometnu tradiciju, u prvoj su fazi deklasirali jaki Tunis i nezgodni Alžir, da bi tek položili oružje samo pred najboljom ekipom svijeta - Danskom. Česi su pred ovaj dvoboj grupe 1 bili favoriti, ali Italija je prvo poluvrijeme odigrala kao u transu i na odmor je otišla s uvjerljivih 14:9. Talijani nisu stali na gas ni u nastavku i pomeli su Čehe do kraja utakmice. Sad su na velikih četiri boda, a kako igraju, ne bi čudilo ni da prođu među najboljih 8. Čekaju ih još Nijemci i Švicarci.

Reprezentacija Katara u grupi 2, koju vodi proslavljeni Veselin Vujović izgubila je 38:37 u dramatičnoj utakmici s Nizozemskom. Katar, za koju igra niz legionara za ovo je prvenstvo složio vrlo dobru momčad i pokazao je protiv Nizozemske koliko je dobar, ali nije došao do senzacije. U prvom poluvremenu gledali smo rukomet s puno golova, a Katar je otišao na odmor s 19:17. U nastavku smo gledali veliku borbu. Katar je imao i +4, ali Nizozemska je izjednačila pa onda i povela. Minutu do kraja Katar je stigao na 36:37 i imao je igrača manje. Nizozemci su promašili i Katar je dobio šansu za remi i zabili su za 37:37 na 18 sekundi do kraja. Ni to nije bio kraj. Nizozemci su zabili s istekom sirene, a suci su nakon provjere priznali gol za veliko slavlje Nizozemaca.