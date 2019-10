Mario Mandžukić napokon zna na čemu je; Juventus je odredio za koliko ga je spreman prodati

Sve je bliže dan odlaska Marija Mandžukića iz Juventusa u kojemu je preko noći od nezamjenjivog prvotimca postao višak. Mandžo je navodno sve dogovorio s Manchester Unitedom, a sada su se oglasili i iz 'njegovog' Juventusa te otkrili koliku će odštetu tražiti za našeg napadača

Imao je Mandžo ponudu da karijeru nastavi u Kataru, ali je taj transfer propao u posljednjem trenutku. Ipak nije Mandžukić još za takve 'ligice', ima on 'u nogama' još barem dvije ili tri dobre sezone u najjačim ligama.

Sada Mandžukić trenira odvojeno od prve momčadi i odavno je jasno da će u siječnju potražiti novi klub. Iz Juventusa su potvrdili da je Mandžo, kao 'tehnološki višak' u ekipi 'stare dame', službeno na transfer listi.

Prema posljednjim informacijama Mario Mandžukić je pristao na sve uvjete koje mu je ponudio Manchester United te samo čeka dogovor klubova kako bi se transfer i realizirao. Problem je prvo bila njegova plaća, no on je pristao prepoloviti svoja potraživanja, a sad se klubovi trebaju dogovoriti oko odštete.

Za sada je poznato da Juventus zbog poštivanja Financijskog fair-playa ne smije prodati Mandžukića za manje od 5.3 milijuna eura i to je najniža moguća cijena za našeg napadača. No, teško je očekivati da će ga Juve pustiti za tu mizernu cifru, vjerojatnije je da će za njega prvo tražiti oko 15 milijuna eura.

No, to je ono što 'stara dama' može probati jer iz Manchester Uniteda su već ranije obznanili kako su za Marija Mandžukića spremni platiti najviše 10 milijuna eura odštete. S obzirom na cijelu situaciju, dojam je kako će u Juventusu s radošću prihvatiti tih 10 milijuna i napokon se riješiti Mandže koji je preko noći od nezamjenjivog prvotimca postao višak. Sigurno je da će mu na Old Traffordu biti puno bolje, tamo ga s nestrpljenjem čekaju...