Mario Hezonja odbijao je igrati za reprezentaciju a sada se poziva sam preko društvenih mreža?

Svi se već godinama čudimo kako je u košarkaškoj reprezentaciji nestalo ono zajedništvo odnosno kako se izgubio 'kult', kakvog recimo ima nogometna reprezentacija

Naime, već dugi niz godina hrvatska košarka na reprezentativnom nivou nije na onoj razini koju bi, prema igračima koji bi joj mogli biti na raspolagnju, trebala biti.

Naravno, zašto se izgubio 'kult' reprezentacije i zašto je ponajbolji igrači s vremena na vrijeme ignoriraju, odgovore bi trebali dati oni. Ili ljudi koji vode Hrvatski košarkaški savez.

Posljednji koji je odbio nositi hrvatski dres bio je Mario Hezonja, 24-godišnji igrač koji je prema svim prognozama ali i svojim predispozicijama trebao biti igrač najvišeg nivoa.

No, negdje se putem izgubio. Istina, nosio je dresove već dva NBA kluba, Orlando Magica i New York Knicksa, uskoro će i trećeg, Portland Trail Blazersa, ali to ga je očito odvelo u 'visine' te je olako odbijao pozive iz HKS-a.

Požalio se izbornik hrvatske košarkaške reprezentacije Veljko Mršić kako mu se Hezonja, unatoč obećanju, uopće nije javio.

Potvrdio je to i nedavno u intervjuu za tportal.

'Moram reći kako su svi naši NBA igrači potvrdili da će igrati za reprezentaciju u kvalifikacijama za OI ako dobijemo pozivnicu, a jedini zasad upitan je Mario Hezonja, s kojim još uvijek nismo razgovarali na tu temu'.

Sada se pak dogodilo da bi Hrvatska mogla sljedeće godine, u srpnju, igrati u tim kvalifikacijama za Olimpijske igre, pa se putem društvenih mreža javio i prozvani Mario Hezonja.

Doduše, ništa konkretno nije potvrdio, a kamoli obećao javljanje izborniku, ali ovakva poruka može se svakako protumačiti.

Jedan njegov pratitelj na Facebook je stavio status:

Nadam se da će u budućnosti biti i još koja fotografija u dresu repke, ne samo karikatura 😀

A Mario Hezonja mu je odogovorio: Volim šutnut tricu više nego jest na žlicu. Znači da hoće, ne brini