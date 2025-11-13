PROZVALI GA

Mario Hezonja na meti španjolskih medija: 'U potpunosti je podbacio'

13.11.2025 u 07:49

Mario Hezonja
Valencia je u utorak u Roig Areni svladala Real Madrid 89:76, a poraz je izazvao veliku frustraciju u španjolskim medijima.

Posebno se na udaru našao hrvatski reprezentativac Mario Hezonja. Razlog nije samo to što je dvoboj završio s tek 11 poena, pet skokova i bez ijedne asistencije. Iako je u prve dvije četvrtine djelovao stabilno i ubacio devet poena, nastavak utakmice za njega je bio vrlo slab.

Na parketu je ukupno proveo skromnih 13 minuta, a prema SofaScoreu zaradio je ocjenu 6.1 – premalo za igrača njegova kalibra. U sezoni u prosjeku bilježi 13.2 poena, 3.7 skokova i samo 1.4 asistenciju, pa ne čudi što je Marca istaknula naslov: ‘Hezonja ponovno pokazuje svoju neukroćenu stranu’.

'Nakon solidnog prvog dijela, Hezonja je u drugom potpuno podbacio, povukao je cijelu momčad prema dolje. Forsirao je rješenja, uzimao je loše šuteve koji nisu ni do obruča stizali, ulazio u nerezonske prodore i završavao u blokadama', stoji u tekstu.

Podsjećaju i da mu ovo nije prva takva večer ove sezone. Na otvaranju Eurolige protiv Virtusa šutirao je 0/7 za tricu i završio s 7/19 iz igre. Protiv ASVEL-a opet je bio neprecizan iza linije za tri poena (0/6), a protiv Crvene zvezde pogodio je tek 1/9.

Ističu kako Hezonja, potpuno opravdano, sebe vidi kao jednog od ključnih igrača Real Madrida, ali da ponekad teško procjenjuje kada je u pravoj formi. Uz talent koji ima može presuditi utakmicu – ali ako pretjera, može jednako tako postati teret momčadi.

