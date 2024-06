Mario Carević se osvrnuo na ispad gazde Zrinskog: Uopće me ne zanima što ima za reći

'Presretan sam, zasluženo smo osvojili, imali smo 14 pobjeda u nizu. Čestitam i Zrinskom, mentalno jaka ekipa, puno puta su se vraćali. Kad pobjeđuješ u zadnjim minutama, to ne može biti slučajno. Imali smo problema, kao i svaki klub, ali na ove momke moram biti ponosan. Imali smo imperativ pobjede, pritisak je bio velik, a oni su se pokazali izvrsnima. Čestitam im! Taj pritisak nas nije poremetio, možda nas je čak i učinio jačima. Možda nam je i Zrinski malo pomogao, motivirao nas je jer smo morali pobijediti u svakoj utakmici', kazao je Mario Carević i dodao:

'Uspjeli smo i ponosan sam. Mislim da su ovi momci to zaslužili, a navijači su to prepoznali i došli u velikom broju. To nije put od 100 km, to je dug put i želim im sretan povratak nazad. Zajedno ćemo to proslaviti, svaka je benzinska naša... Ne želim ni znati što se sprema u Šibeniku, ali ovi momci su zaslužili proslavu.'

Predsjednik Zrinski Osječkog Ivan Komak je nakon utakmice imao puno toga za reći, posebice čelnim ljudima HNS-a i sucima...

