Furiozni Zadar razbio Split i pred svojim navijačima obranio naslov prvaka Hrvatske

Zadranima je ovo peti put da su postali prvaci Hrvatske, ali su prvi put to učinili dvije godine zaredom i tako se pridružili zagrebačkim klubovima Ciboni i Cedeviti, koji su to prije njih uspjeli učiniti u više navrata.

Splićani su imali priliku doći do svog drugog naslova kad su poveli 2-1 i u četvrtoj utakmici bili domaćini, ali je momčad Danijela Jusupa potpuno nadigrala suparnike u toj, kao i u odlučujućoj utakmici u kojoj je rezultatska neizvjesnost trajala svega pet minuta. Zadar je već na kraju prve četvrtine imao osam koševa prednosti (26-18), a do poluvremena je njihovo vodstvo nabujalo do +18 (49-31).