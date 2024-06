Gazda Zrinskog 'opleo' po čelnicima HNS-a: Treba očistiti gamad i tri čovjeka s vrha!

Šibenik je pobijedio Zrinski Osječko 2:0 u posljednjem, 33. kolu SuperSport Prve lige te tako osigurao povratak u SuperSport HNL sljedeće sezone. Nakon utakmice je ljutiti predsjednik Zrinskog Ivan Komak krenuo 'skidati' svima sve po redu

Gazda Zrinski Osječkog Ivan Komak nije se mirio s 2:0 porazom od Šibenika koji je tako u izravnom dvoboju osvojio prvo mjesto u SuperSport Prvoj ligi te izborio povratak u SuperSport HNL.

Komak je odmah nakon utakmice naredio svojim igračima da napuste teren, a onda je krenuo... 'Ja sam to znao, ali mislio sam da neće baš tako biti. Ovo je bezobraština. Ja ću tražiti izuzeće ovog suca. Ali on ima još dvije godine suđenja i zato su njega dali jer on može sutra biti razriješen. I moji prijatelji Osječani podvili su rep. Sve to ide od Kustića i vrha HNS-a. To je moralo biti', započeo je Komak obračun sa svima te nastavio: 'Nagodinu ću biti prvak!. Sve znam sada. Treba očistiti gamad. Ići ćemo po županijama, ovaj vrh treba skinuti. Gledajte, mi smo treći na svijetu. Nemamo poligona, nemamo ništa, šta mi imamo? Nemamo suca na Svjetskom prvenstvu. Pa kako ćemo imati s ovakvim suđenjem? Tko smo? Čitav svijet zna da smo lopovi! Ja se s time ne slažem da se Hrvatska tretira kao lopovska organizacija, a to je tako. Danas se pokazalo da ovo nema veze s nogometom. Čiji su to interesi? Netko s vrha može zapovijedati kako hoće. Rekao sam, ne treba skinuti samo suce, treba skinuti prva tri čovjeka s vrha! Tko je delegirao ove suce, njega treba skinuti! Ja ću se žaliti UEFA-i pa da vidimo. Ja na ovome neću stati. Ja sam privrednik, ali ovo je čista krađa.'

Nakon toga je u razgovoru za Index pojasnio neke od svojih ranijih izjava... 'Da, zbog ovoga će Hrvatska proći loše na Europskom prvenstvu. Sve se to vraća. Ne možete vi jednoga gaziti tek tako. Mi imamo divnu reprezentaciju, ali kako radimo, netko to mora platiti. To sam htio reći', rekao je Komak za Index te otkrio koga krivi za poraz: 'Suca krivim, prvo dosudi njima nepostojeći penal, onda treba dosuditi penal za nas, a da nam crveni karton. Što hoćemo više? Bez dva igrača smo ostali. Da smo bili kompletni, zabili bismo im 3-4 komada. Sramota za hrvatsku demokraciju i državu i naciju.' >> MAXSport – najbolje od hrvatskog nogometa! Više informacija OVDJE.

Za kraj je imao još nešto reći o HNS-u i čelnim ljudima našeg nogometa... 'Mislili su da ja neću doći do ovog mjesta. Kad je došla voda do vrata... HNS-u smeta Zrinski jer sam rekao da ću mijenjati vrh. To smeta Marijanu Kustiću, Vučemiloviću i takvima... Politika je to, zna se to sve. Ali Zrinskog će biti, a Kustića neće biti', zaključio je Ivan Komak za Index.