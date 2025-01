Marin Šipić opisao kako je zabio pobjednički gol u zadnjoj sekundi: Samo sam se okrenuo i - deri!

'To se jednostavno dogodilo... Izgubili su loptu, ja sam krenuo odmah, dobio pola terena prednosti... I tako se otvorilo, utrčao sam u prostor, dobio loptu...', prepričavao je Marin Šipić nakon utakmice. Oči suzne, ali na umornom licu je osmijeh i zadovoljstvo:

'Ušla je, to je najbitnije!'

'Sitan sam, pa me Mađari nisu vidjeli... Vidio sam semafor prije Srninog dodavanja, znao sam da su ostale četiri sekunde, da ako dobijem loptu da moram odmah šutnuti. Samo sam se okrenuo i - deri! Hahahahahah', kaže junak koji je zapaprio Mađarima i ponosno zaključuje:

Izvukli smo se iz ponora...

'Nevjerojatna utakmica, ja sam u 55. minuti dobio isključenje, bilo je 26:30. Mislio sam da stvarno ne znam što se treba dogoditi da okrenemo to. Jedini je način bio da Pešić obrani sve do kraja. A Peša zadnjih pet minuta sve poskidao! To se dogodi jednom u tisuću slučajeva, a evo, sad se dogodilo', kaže Šipić koji je još jednom proživio te trenutke:

'Osjećaj? Kad je lopta ušla u gol, kad su tribine poludjele... Ma nisam sebe čuo... Ali važno je da smo omogućili Duvnjaku što više utakmica na ovom SP-u. To nam je bio veliki motiv.'