Marin Čilić u tri seta pobijedio njemačkog tenisača Maximiliana Marterera i prošao u drugo kolo

Najbolje rangirani hrvatski tenisač i bivpi osvajač US Opena pobjedom je otvorio nastup na posljednjem Grand slam turniru sezone, Međugorac je bio bolji od njemačkog tenisača Maximiliana Marterera te slavio sa 6:3, 6:2, 7:5

Bio je to njihov prvi međusobni dvoboj u kojem je pobjednik US Opena iz 2014. bio vrlo uvjerljiv, a jedino što bi moglo biti zabrinjavajuće je kriza servisa koji je imao sredinom trećeg seta. Tada je dvostrukim pgreškama u četvrtom gemu dopustio 27-godišnjem Nijemcu da dođe do jedine dvije prilike za 'break' u cijelom meču. No, obje je Čilić spasio servisima. Na prvu je zabio as, a na drugu mu Marterer nije odgovorio na prvi servis.

Jedan 'break', koji je Marin napravio u osmom gemu prvog seta, bio mu je dovoljan za osvajanje te dionice meča. U drugom setu je još dvaput slomio suparnikov servis i nakon 70 minuta igre došao do prednosti od 2:0 u setovima.