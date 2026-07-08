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Gotovo je, Dinamo dogovorio prvi izlazni transfer ovog ljeta: Evo koliko će zaraditi

A.H.

08.07.2026 u 20:06

Zajec i Boban
Zajec i Boban Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL
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Dinamo je završio prvi izlazni transfer ovog ljeta.

Marko Soldo, 22-godišnji veznjak, karijeru nastavlja u češkoj Sigmi Olomouc, a Maksimir napušta nakon jedne sezone u plavom dresu.

Prema informacijama Sportskih novosti, Dinamo će za Soldu dobiti dva milijuna eura odštete. U dogovor su uključeni i bonusi koji mogu narasti do 800 tisuća eura, a Modri su zadržali i postotak od budućeg transfera.

Za Dinamo je to posao koji se uklapa u aktualnu situaciju u momčadi. U veznom redu konkurencija je velika, a trener Mario Kovačević ima više opcija na raspolaganju. U takvim okolnostima ponuda za igrača koji nije bio standardni prvotimac bila je dovoljno ozbiljna da je klub prihvati.

Soldo se u Dinamo vratio prošlog ljeta iz Osijeka u transferu vrijednom milijun eura. U Maksimiru je skupio 34 nastupa, zabio tri gola i upisao jednu asistenciju.

Iako je imao svoje minute i dao doprinos momčadi, nije se uspio nametnuti kao nezamjenjiv član prve postave. Upravo zato odlazak u Sigmu može biti logičan potez za sve strane: Dinamo ostvaruje zaradu, a Soldo dobiva priliku za kontinuitet i veću ulogu.

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