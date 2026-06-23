Marca se naklonila Luki Modriću uoči povijesne utakmice: 'Ovo mu nitko ne može poreći'

Španjolski list Marca uoči 200. utakmice Luke Modrića u hrvatskom dresu izdvojila je sve njegove uspjehe, posebno istaknuvši kolajne s prethodna dva svjetska prvenstva, ali i rekordan broj trofeja za Real Madrid

Luka Modrić će protiv Paname odigrati svoju 200. utakmicu za Hrvatsku. Nešto manje od tri mjeseca nedostaje mu kako bi navršio 41 godinu. Uz Cristiana Ronalda koji je na 229 utakmica za Portugal i novog najboljeg strijelca svjetskih prvenstava svih vremena, Kuvajćanina Bader Al-Mutawu sa 202 nastupa, Lionela Messija koji je za Argentinu skupio 201 nastup, Modrić je jedini igrač koji je dosegao to ostvarenje sa svojom reprezentacijom. Iako se njegova priča o dugovječnosti isprepliće s Messijevom i Ronaldovom, ona je na svoj način specifična. Naime, polovicu od tih 200 utakmica, Modrić je odigrao pod palicom Zlatka Dalića.

Deset velikih natjecanja Ugledni španjolski sportski list Marca, podsjeća kako je Modrićeva karijera u reprezentaciji počela 1. ožujka 2006. godine u prijateljskoj utakmici protiv Argentine, koju je Hrvatska dobila 3:2. Otada je igrao na pet europskih i pet svjetskih prvenstava. Bilo bi mu ovo i šesto svjetsko prvenstvo da se Hrvatska 2010. kvalificirala na SP u Južnoj Africi. S 29 golova nije najbolji strijelac Hrvatske svih vremena, ali jedan je od rijetkih koji je osvojio srebro na SP-u 2018. u Rusiji i broncu četiri godine poslije u Kataru.