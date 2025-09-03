Luka Stojković prvi se put javno osvrnuo na izjave Brune Petkovića: Čuo sam to...

Bivši je kapetan Dinama Bruno Petković tada je u razgovoru za Podcast Inkubator kazao kako mu je predsjednik Uprave Dinama Zvonimir Boban o Luki Stojkoviću rekao 'da je divlji igrač koji ne može igrati za Dinamo'.

Sada se po prvi put javno oglasio i sam Luka Stojković te prokomentirao taj Petkovićev istup.

'Čuo sam što je Bruno rekao. Nisam se obazirao i ne zamaram se previše time, svatko ima pravo na svoje mišljenje’, poručio je Stojković u razgovoru za RTL i zaključio:

'Ja mogu samo nastaviti raditi i dokazivati se na terenu kao i do sada. Na meni je da pokažem da vrijedim i da mogu igrati na visokoj razini.’