Luka Modrić uoči finala Lige prvaka sve je iznenadio opreznim izjavama

"Nekad se činilo nevjerojatnim doći do toga, ali eto sada smo ovdje. Bilo bi impresivno doći do šestog naslova Lige prvaka", rekao je Modrić koji igra za Real Madrid od ljeta 2012.

Real Madridu je ovo šesto finale u posljednjih deset godina. Dokapetan ekipe Modrić i kapetan Nacho Fernandez sudjelovali su u prethodnih pet pobjeda pa su sada došli u priliku izjednačiti se po broju osvojenih naslova prvaka Europe s nekadašnjim Realovim rekorderom Pacom Gentom. Jedino je on šest puta bio prvak Europe u razdoblju od 1956. do 1966.

Prije dolaska u Real Madrid nastupao je za londonski Tottenham te je rekao da je uvijek lijepo biti u Londonu.

Modrić je rekao da bi htio da njegova momčad ovaj put povede, ali da je spremna i na hvatanje zaostatka, bude li to potrebno.

"Želimo voditi bude li moguće, no pokazali smo ranije da se borimo i vjerujemo do kraja i kada stvari ne idu dobro. Sposobni smo preokrenuti situaciju. Važno je stoga zadržati taj mentalitet", izjavio je.

Modrić je odbio odgovoriti o eventualnom ostanku u Real Madridu nakon što mu istekne aktualni ugovor kojim je vezan do 30. lipnja.

Trener Reala Carlo Ancelotti će po osmi put sudjelovati u finalu Lige prvaka, šesti put kao trener. S Milanom je osvojio dva naslova kao igrač i dva kao trener. Ovo će mu biti treće finale na klupi Reala, a prva dva je završio kao pobjednik. Od dosadašnjih sedam, samo je jedno izgubio, ono 2005. u Istanbulu, kad je Liverpool napravio nevjerojatan preokret protiv Milana.

"Finale Lige prvaka je jedna od najvažnijih, ali i jedna od najopasnijih utakmica. To je mač s dvije oštrice - moramo maksimalno uživati, a opet su tu brige oko jedne od najvažnijih stvari u nogometu, a to je osvajanje Lige prvaka. Moraš imati malo sreće, igrati dobro i nikada ne spustiti gard. Pojavit će se strah, to je prirodno. Što ga je više, to ćemo biti sretniji, ako ćemo na kraju uspjeti pobijediti", izjavio je trofejni trener koji Real može dovesti do nove rekordne granice od 15. osvojenih trofeja u elitnom europskom klupskom natjecanju.