Hajdukova nutricionistica na svojoj svadbi 'za sreću' srušila tortu u obliku Maksimira

Njihova je torta bila u obliku Dinamovog stadiona, sa svim pripadajućim obilježjima. Pa su tako Dragana i muž uz taktove pjesme 'Dalmacijo' nožem raskasapili Maksimir iako je u Dalmaciji običaj da za to posluži torta u obliku zvonika Sv. Duje kojeg mladenci 'sruše' za sreću.

View this post on Instagram

‘Vjenčanja su puna običaja. Neki običaji su dosadni, neki zabavni, kao i vjenčanja. Ja sam se eto udala. Opet. I organizirala vjenčanje. Zabavno vjenčanje sa zabavnim i veselim običajima. Neke običaje zadržala, neke izostavila, a neke eto promijenila. U Dalmaciji se na vjenčanju razbija krokant. I to, Sv. Duje. Meni ga je ovaj put bilo žao. Izabrala sam nešto što se ionako uskoro ruši i gradi novo. Čista simbolika, ništa drugo. Ako netko to protumači na drugačiji način, to više ne smatram mojim problemom nego njegovim‘, napisala je Dragana Olujić Sekulić u statusu koji je kasnije obrisala.