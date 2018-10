Luka Modrić progovorio o svom odnosu s Cristianom Ronaldom, a dotakao se i Messija

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić koji je i kandidat za nagradu Zlatna lopta u izboru časopisa France Football rekao je u razgovoru za taj medij kako su u nogometu najvažniji glava i inteligencija, no odbio je reći zaslužuje li baš on to priznanje

'Doista ne volim puno govoriti o tome i neću na sav glas reći da zaslužujem tu nagradu. Najvažnije mi je da budem na razini na kakvoj sam bio posljednjih mjeseci. Ovo mi je nesumnjivo bila najbolja godina u karijeri i jedini mi je cilj nastaviti u tom ritmu, a stručnjaci su ti koji glasuju, to je njihov zadatak', kazao je Luka Modrić (33), veznjak Real Madrida i kapetan hrvatske reprezentacije. 'Ima momčadi koje pokazuju da se istovremeno može pobjeđivati i prikazati spektakl. Postoje različiti načini razumijevanja nogometa no smatram da je moguće kombinirati oboje. Danas su igrači fizički jači nego ikada ranije no još uvijek postoji prostor za talent i tehniku. Za traženje ljepote. I to će uvijek biti tako jer je nogomet sport koji se igra glavom. Možeš biti snažan koliko god hoćeš no uvijek će postojati nešto što se zove nogometna inteligencija, inteligencija u igri, koja će uvijek biti ključna. Fizička snaga nikada neće nadići inteligenciju', dodao je Modrić.

Časopis France Football, koji od 1956. godine dodjeljuje nagradu Zlatna lopta za najboljeg nogometaša, dodijelit će 3. prosinca u Parizu to priznanje. Modrić je ove godine već dobio tri glavne nagrade - priznanje za Najboljeg igrača Svjetskog prvenstva u Rusiji, nagradu Uefe za Najboljeg nogometaša Europe te priznanje Fife za Najboljeg nogometaša svijeta u prošloj sezoni. A koja petorica, osim Modrića, zaslužuju ovo posljednje priznanje koje će biti dodijeljeno u 2018. godini? 'To su prije svih Raphaele Varane, Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo i Lionel Messi', kazao je Modrić i nastavio: 'S obzirom na to da je 2018. bila godina Svjetskog prvenstva potrebno je imati na umu da su ga osvojili Francuzi. Varane je imao fantastičnu sezonu u Real Madridu, osvojio je treću Ligu prvaka zaredom te pokazao impresivnu igru. Tijekom prvenstva bio je najbolji branič uz, dakako, Hrvate', zaključio je Modrić smijući se.

Obrazložio je Modrić i izbor ostalih 'favorita'... 'Mbappe je izvanredni talent, a premda obećava u budućnosti već sada igra na visokoj razini. Sjećam se da mi je kolega iz reprezentacije Danijel Subašić jednom rekao: 'Ima u Monacu jedan igrač koji će biti jedan od najboljih na svijetu'. To mi je rekao kada Mbappe još uvijek nije bio poznat. Siguran sam da će još napredovati. I naravno ovdje bih spomenuo Griezmanna. On od ove trojice Francuza ima najviše šanse zbog svega što je osvojio ove godine', dodao je Modrić. Griezmann je s Francuskom osvojio svjetsko prvenstvo a s Atletico Madridom Europsku ligu. Napadač 'rojiblancosa' je jedini pljeskao Modriću kada je ovaj u derbiju na Santiago Bernabeu publici pokazao pehar za najboljeg nogometaša svijeta. 'Posljednje utakmice kojih se rado sjećam su pobjeda od 4:1 nad Juventusom u finalu Lige prvaka, prije godinu i pol dana. Također pobjeda od 3:1 nad Barcelonom u španjolskom Superkupu te pobjeda s Hrvatskom od 3:0 nad Argentinom. U njima sam posebno uživao. Što je važnija utakmica veći je rizik pa mi je time i veće zadovoljstvo igrati', otkrio je kapetan hrvatske nogometne reprezentacije. Kaže kako bi uživao i da je tijekom svoje karijere mogao igrati sa Zvonimirom Bobanom, Zinedineom Zidaneom i 'originalnim' Ronaldom. 'Prvo s Bobanom, svojim idolom iz reprezentacije. Onda sa Zidaneom kojeg sam imao sreće imati za trenera u Real Madridu i s kojim smo proživjeli neke od najljepših trenutaka u povijesti Real Madrida. Zidane bi ponekad zaigrao s nama na treningu a njegova elegancija je bila impresivna. Volio bih da sam mogao biti njegov suigrač. Na treće mjesto bih stavio Ronalda Nazaria', otkrio je Modrić. Upitan o Leu Messiju, Luka je odgovorio uz osmijeh: 'Igram protiv njega, a ne s njim. Očito je da je on jedan od najboljih nogometaša u povijesti, ali nikada neću igrati s njim.'

Modrić je od 2012. do 2018. godine igrao s Cristianom Ronaldom koji se nije odazvao pozivu priredbama u Monacu i Londonu gdje ga je nadmašio Luka Modrić osvojivši nagrade za najboljeg igrača Europe i svijeta. 'Moj odnos s Ronaldom je odličan. Proveli smo šest sjajnih godina u Real Madridu tijekom kojih smo razvili svoje prijateljstvo i uzajamno poštovanje. On je sada otišao no održavamo kontakt, šaljući si poruke. I premda neki ljudi nastoje reći da to nije tako, mogu potvrditi da nastavljamo održavati dobar odnos', napomenuo je hrvatski reprezentativac. Malo prije Ronalda klub je bio napustio i trener Zidane. 'Nisam mislio da bi Zidane mogao otići, a također niti Ronaldo. Kada se pojavila glasina o Ronaldu, u svlačionici smo se kladili te bili sigurni da će ostati. No dobro, svatko u životu radi svoj izbor', dodao je. France Football je Modrića upitao i o ratu u Hrvatskoj. 'Da, bio je rat, a igranje nogometa mi je bio jedan od najboljih načina da se udaljim od svega toga. Našao sam prijatelje koji su se bili igrali loptom. Malo pomalo učio sam igrati u nogometnoj školi u Zadru. Vjerujem da sam još od rođenja, ili nedugo nakon toga, htio biti profesionalni nogometaš. Nogomet je uvijek bio oko mene i dio mene. To mi je prva istinska ljubav. Kao dječak sanjao sam u uspjehu a najveća želja mi je bila igrati za Hrvatsku', prisjetio se Modrić samih početaka te istaknuo: