Baš bizarno; Ante Budimir igrao bi u Realu da se Kylian Mbappe nije razbolio?!

Real Madrid večeras gostuje kod austrijskog WSG Tirola na Tivoli Stadionu u Innsbrucku, a glavna misao Kraljeva je pobjeda i dobra priprema za dvoboj s Osasunom koji ih čeka u utorak na Santiago Bernabéuu, ujedno i premijera Xabija Alonsa u LaLigi na klupi madridskog giganta.
Navijači Reala moći će uživo vidjeti nove akvizicije i mladog Gonzala, koji bi im mogao predstaviti Zlatnu kopačku osvojenog Svjetskog klupskog prvenstva. No utakmica protiv Osasune bit će posebna i za hrvatskog napadača Antu Budimira, koji je ovog ljeta bio vrlo blizu prelaska u Real Madrid.
Planovi su, međutim, promijenjeni nakon što je u prvi plan iskočio ‘ubojiti’ strijelac iz omladinskog pogona.
‘Novi’ Joselu
Tijekom priprema za Svjetsko klupsko prvenstvo Xabi Alonso zatražio je od Florentina Péreza i Joséa Ángela Sáncheza napadača sličnog profilu kao što je bio Joselu – klasičnog centarfora koji bi prihvatio ulogu pričuve.
U tom trenutku izbor je pao na Budimira, koji se već zamišljao kako slavi golove pred publikom Santiago Bernabéua. No problem za hrvatskog reprezentativca nastao je kada se Kylian Mbappé razbolio i propustio cijelu prvu fazu turnira.
To je otvorilo prostor za Gonzala, koji je u turnir ušao s 25 postignutih golova u prošloj sezoni za Castillu, a koju vodi Raul Gonzalez.
Mladi napadač iskoristio je priliku – radio je besprijekorno u presingu i zabijao ključne golove, kojima je Real izborio polufinale u Sjedinjenim Državama. Njegove predstave uvjerile su čelnike Reala da odustanu od dovođenja Budimira i Gonzalu dodijele mjesto u prvoj momčadi.
Očekuje se da će Gonzalo večeras u Innsbrucku krenuti od prve minute i službeno nositi broj 16.