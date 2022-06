Luka Cindrić osvajanje Lige prvaka proslavio je ogrnut u hrvatsku zastavu: Ovo još nitko nije napravio, treba to dobro proslaviti

Presretan sam i preponosan na ekipu, kazao je hrvatski rukometni reprezentativac i član Barcelone Luka Cindrić nakon što je španjolski klub osvojio naslov prvaka Europe pobjedom 37:35 nakon sedmeraca protiv Vive Kielcea

Bilo je to fantastično finale koje na koncu razriješeno udarcima sa sedam metara. Presudio je promašaj Aleksa Dušebajeva kojem je u trećoj seriji udarac obranio Gonzalo Perez de Vargas.

'Kielce je odlična ekipa, borili smo se do samog kraja. Vjerovali smo u nas. Još sam pod dojmom svega. Ovo je velika stvar za klub i sve nas koji smo bili ovdje. Ovo nitko nije napravio. Mi smo prvi koji smo osvojili 'back to back' titulu. I eto, treba dobro proslaviti', dodao je Cindrić koji se tijekom susreta nije uspio upisati među strijelce:

'Hvala svima koji su nas došli podržati, bilo je stvarno puno navijača svih klubova iz svih zemalja i stvarno je bilo prekrasno.'

Kod Barcelone najefikasniji su bili Aleix Gomez s devet golova, te Timothey N'Guessan i Dika Mem s po pet golova, dok je Perez de Vargas sakupio 12 obrana.

U suparničkim redovima najefikasniji su bili Branko Vujović, Alex Dujšebajev, Uladzislau Kuleš i Danijel Dujšebajev s po četiri gola. Igor Karačić je zabio jedan gol, a Andreas Wolff je imao 12 obrana.

'Na kraju je odlučivala lutrija, a da je Kielce pobijedilo bilo bi i to zasluženo, kao što je i Barcelona zasluženo slavila i po prvi put u povijesti obranila Final Four. Čestitam svim mojim prijateljima tamo. Borili smo se do kraja. mislim da smo u zadnjih pet minuta regularnog dijela napravili neke početničke pogreške', kazao je Karačić nakon poraza te dodao: