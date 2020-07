Luda završnica na Otoku; Manchester United u posljednjem kolu uspio izboriti Ligu prvaka, Leicester najveći gubitnik...

Najvažnija utakmica posljednjeg kola engleskog nogometnog prvenstva odigrana je u Leicesteru gdje su istoimeni domaćin i Manchester United u izravnom dvoboju odlučivali o tome tko će izboriti plasman u Ligu prvaka. 'Crveni vragovi' na kraju su pobijedili 'lisice' 2:0...

Chelsea je Ligu prvaka izborio svladavši na Stamford Bridgeu Wolverhampton 2:0 golovima Mounta i Girouda u sučevom dodatku prvog poluvremena. Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić bio je u početnoj postavi 'plavih' i igrao je do 85. minute.

prvi hrvat na old traffordu?

Borba za opstanak je učinjena manje dramatičnom, jer je Arsenal već nakon 33 minute vodio 3:0 na Emiratesu protiv Watforda golovima Pierre-Emericka Aubameyanga (5-11m, 33) i Tierneyja (24). Watford je do poluvremena smanjio zaostatak iz kaznenog udarca koji je realizirao Deeney (43-11m), a Webeck (66) je donio nadu gostima u preokret vrijedan ostanka u Premier ligi. No, on se nije dogodio...

Aston Villa je u 84. minuti povela golom Grealisha na Olimpijskom stadionu u Londonu, a već u 85. minuti je Jarmolenko izjednačio, kad se lopta nakon njegovog udarca odbila od Grealisha i u čudnom luku prešla preko golmana gostiju Pepea Reine. No, i tih 1:1 bilo je dovoljno nekadašnjem europskom prvaku za ostanak u eliti.

Eventualni poraz Aston Ville u Premier ligi bi ostavio Bournemouth, koji je 3:1 slavio kod neambicioznog Evertona. Ipak, s bodom manje od Ville Bournemouth je osvojio 18. mjesto i sljedeće će sezone zajedno s Watfordom i Norwichem igrati u Championshipu.