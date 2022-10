Luda utakmica u Francuskoj na kojoj je palo čak sedam golova; Lille nakon preokreta dobio Monaco

U posljednjem susretu 12. kola francuskog nogometnog prvenstva Lille je pobijedio Monaco sa 4:3 upisavši treću pobjedu u nizu

Bila je to sjajna utakmica, Lille je u prvom poluvremenu vodio 1-0 i 2-1, no Monaco se oba puta vratio. U nastavku su prvi do prednosti došli gosti, no Lille je izjednačio na 3-3, pa ubrzo zabio i četvrti gol.

Strijelci za Lille bili su Alexsandro (22), Remy Cabella (39, 63) i Jonathan Bamba (71), a za momčad iz Kneževine Caio Henrique (34), Axel Disasi (44) i Wissam Ben Yedder (53).

U ranije odigranom susretu Rennes je pobijedio Angers sa 2-1, a pobjedu gostima donio je hrvatski reprezentativac Lovro Majer.