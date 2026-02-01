OZLIJEĐEN I STUP OBRANE

Loše vijesti za Kovačevića; na najboljeg igrača neće moći računati ni za derbi na Poljudu!

S.Š.

01.02.2026 u 19:33

Scott McKenna (u sredini)
Scott McKenna (u sredini) Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

U ponedjeljak od 18 sati, uz prijenos na MAXSportu 1 (MAXtv) Dinamo će u zadnjoj utakmici 20. kola SHNL-a ugostiti Vukovar 1991

Dinamo je u prilici pobjeći Hajduku na sedam bodova prednosti, jer Splićani u nastavku sezone imaju dva poraza.

Naravno, ne smije se Kovačević brinuti o hajdukovim problemima, već mora gledati u svoje dvorište, jer ni tamo nije sve idealno.

Naime, Ismael Benancer ima jače istegnuće mišića, alžirski reprezentativac otpao je na duže vrijeme, neće ga biti u momčadi više od mjesec dana, što znači da osim sutrašnje, propušta utakmice i protiv Rijeke, Istre 1961, Varaždina, Gorice. I lako moguće veliki derbi s Hajdukom 8. ožujka na Poljudu!

Nažalost po Modre, na utakmici posljednjeg kola u skupini Europske lige ozlijedio se i pouzdani stoper Scott McKenna. Tako da niti Škot neće konkurirati za utakmicu s Vukovarom 1991.

Dobio je udarac u glavu i koljeno, nije mogao nastaviti, postoji zabrinutost da se možda radi o ozbiljnijoj neugodi koja bi ga mogla izbaciti iz momčadi i za derbi s Rijekom na Rujevici u sljedećem kolu. Sportske novosti doznaju da bi se protiv Vukovara u momčadi mogao pojaviti Moris Valinčić.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
SAMO ZA TPORTAL

SAMO ZA TPORTAL

Veselin Vujović se naklonio čudesnoj Hrvatskoj: 'Doviđenja!'
ep u rukometu

ep u rukometu

Islanđanin podivljao nakon poraza od Hrvatske: Krivac mu je 'odvratna igra Hrvata'
kakve riječi

kakve riječi

Najpoznatiji rukometni stručnjak svijeta naklonio se Hrvatskoj: Evo što je poručio

najpopularnije

Još vijesti