Loše vijesti za Kovačevića; na najboljeg igrača neće moći računati ni za derbi na Poljudu!

Dinamo je u prilici pobjeći Hajduku na sedam bodova prednosti, jer Splićani u nastavku sezone imaju dva poraza.

Naravno, ne smije se Kovačević brinuti o hajdukovim problemima, već mora gledati u svoje dvorište, jer ni tamo nije sve idealno.

Naime, Ismael Benancer ima jače istegnuće mišića, alžirski reprezentativac otpao je na duže vrijeme, neće ga biti u momčadi više od mjesec dana, što znači da osim sutrašnje, propušta utakmice i protiv Rijeke, Istre 1961, Varaždina, Gorice. I lako moguće veliki derbi s Hajdukom 8. ožujka na Poljudu!

Nažalost po Modre, na utakmici posljednjeg kola u skupini Europske lige ozlijedio se i pouzdani stoper Scott McKenna. Tako da niti Škot neće konkurirati za utakmicu s Vukovarom 1991.

Dobio je udarac u glavu i koljeno, nije mogao nastaviti, postoji zabrinutost da se možda radi o ozbiljnijoj neugodi koja bi ga mogla izbaciti iz momčadi i za derbi s Rijekom na Rujevici u sljedećem kolu. Sportske novosti doznaju da bi se protiv Vukovara u momčadi mogao pojaviti Moris Valinčić.