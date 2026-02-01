SAMO NA MAXSPORTU

Jeličić otkrio tko je trebao doći u Hajduk: 'Bio je dogovoren, a stigao je puno lošiji igrač'

N.M.

01.02.2026 u 18:43

Joško Jeličić
Joško Jeličić Izvor: Screenshot / Autor: MAXSport
Hajduk nije dobro otvorio 2026. godinu u SuperSport HNL-u.

U 19. kolu Splićani su na Poljudu neočekivano s 1:2 poraženi od Istre. Tjedan dana kasnije, Hajduk je na gostovanju kod Gorice poražen s 0:1. Pogodak odluke postigao je Iker Pozo.

Time je Dinamo došao u situaciju da pobjedom protiv Vukovara (ponedjeljak, 18.00 MAXSport 1) pobjegne na čak sedam bodova prednosti. Situaciju u Hajduku je u MAXSportovoj emisiji 'Studio SuperSport HNL' analizirao stručni komentator Joško Jeličić.

'Imamo Ikera Pozu. Po mojim informacijama bio je dogovoren za 10 tisuća eura da potpiše za Hajduk. To se nije završilo. Dovedeš Huga Guillamona vjerojatno za pola milijuna. Ja odgovorno tvrdim da je Pozo četiri puta bolji igrač od Guillamona. Guillamon da igra u Mosoru isto će izgledat, on ničime ne utječe na igru', započeo je pa dodao.

'Ta struktura i način upravljanja je apsolutni uzrok. Poraz dobro dođe da istresemo sve ovo, ali oni bi došli prije ili kasnije. Uzrok je što je budžet nepostojeći i što ne možeš kupovati. Troši se puno i svlačionica je skupa. Naravno da podržavam to što igraju mladi, posebno kada imaju kvalitetu', zaključio je Jeličić.

Jeličić o Ikeru Pozi Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport

