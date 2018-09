Lokomotiva pobijedila Rijeku uz pomoć kontroverzne sudačke odluke

U drugoj utakmici subotnjeg programa 8. kola HT Prve lige Lokomotiva je na novom trvanjaku u Kranjčevićevoj pobijedila Rijeku 2:0. Rijeka je od 53. minute igrala s igračem manje, nakon što je Punčec dobio izravni crveni karton zbog igranja rukom...

Na prvu je teško prosuditi je li u trenutku kada je lopta krenula prema njemu bio u regularnoj poziciji.

Kek je već u 42. minuti morao mijenjati. Gorgon se očito nije oporavio od ozljede i morao ga je zamijeniti Zoran Kvržić.

Početkom drugog poluvremena vidjeli smo situaciju o kojoj će se puno pričati. Radonjić je zaobišao Slugu i pucao, no Punčec je uklizao i izbio loptu u korner. Nakon Radonjićevog protesta, sudac Duje Strukan je dosudio kazneni udarac i dao izravni crveni karton Punčecu jer je, prema njegovoj prosudbi, igrao rukom da bi spriječio gol. No iz snimke se vidi da je prvo igrao tijelom. Premda je Sluga obranio Radonjićev udarac, Rijeka je do kraja morala igrati s igračem manje.