Lokomotiva i Istra igraju prvi susret 29. kola SHNL: počela je utakmica

LOKOMOTIVA: Posavec - Kolinger, Jukić, Dajčer - Vešović, Subotić, Bošković, Pajač - Belcar, Vasilj - Stojaković
ISTRA: Kolić - Heister, Nasraoui, Taraba, Hrvatin - Ayuma, Ahmeti - Goričan, Maurić, Frederiksen - Prevljak
7'
Sjajno se Belcar riješio Hrvatina, dobro je pucao, ali neprecizno. Lopta pogađa vanjski dio mreže Istrinog gola. Bila je ovo sjajna prilika za Lokose
4'
Goričan je bio u izglednoj prilici za Istru, ali Posavec je na golu Lokomotive spreman i na vrijeme hvata loptu
1'
Počela je utakmica Lokomotive i Istre
Glavni sudac današnje utakmice je Ante Terzić iz Podstrane. Pomagat će mu Dujo Sarić (Klis) i Vice Vidović (Solin), dok će četvrti sudac biti Marko Crnojević (Novska). U VAR sobi su Dario Bel, kao glavni te Ivan Matić kao njegov pomoćnik
Igramo na Maksimiru gdje nikad nije jednostavno igrati. Nakon utorka i utakmice s Hajdukom, sve što želimo je natjecati se i pokazati da smo puno bolji te da možemo dati više od sebe, biti u najboljoj formi i raspoloženju. Igramo protiv Lokomotive, malo su promijenili strukturu, ali to je sastav koji ima jasnu viziju što želi napraviti na terenu, rekao je trener Istre 1961 Oriol Riera u najavi susreta
Čeka nas sigurno teška utakmica na Maksimiru. Istra je dobra momčad, igraju kolektivan nogomet i vole igru u posjedu. Igrali smo već tri puta protiv njih ove sezone i nemamo pozitivan skor, imamo dva neodlučena rezultata i jedan poraz, rekao je u najavi današnjeg susreta trener Lokomotive Nikica Jelavić