Maroko na SP stiže bez dvije najveće zvijezde. Navijači su šokirani odlukom novog izbornika

Mohamed Ouahbi, novi izbornik marokanske nogometne reprezentacije, koja je na prošlom Svjetskom prvenstvu osvojila četvrto mjesto, objavio je popis igrača koji putuju na SP u Kanadu, Meksiko i SAD
Najveće je iznenađenje što u sastavu nema 28-godišnjeg napadač Youssefa En-Nesyrija koji je posljednjih godina ponajbolji marokanski nogometaš.
Nekadašnji napadač Seville i Fenerbahčea, a danas član Al-Ittihada, bio je ujedno nositelj momčadi koja je na posljednjem Svjetskom prvenstvu osvojila četvrto mjesto, a bio je i važna karika na ovogodišnjeg afričkom Kupu nacija.
Na popisu nema niti Hakima Ziyecha, nekadašnje zvijezde Ajaxa i Chelseaja, koji je tijekom karijere postigao 25 golova u 64 nastupa za marokansku reprezentaciju.
Marokanska je nogometna javnost šokirana ovom odlukom, jer velika je većina navijača očekivala Ziyecha i En-Nesyrija na popisu. Iako više nisu na najvišem nivou i dalje su velike zvijezde koje bi svojim iskustvom itekako mogle pomoći na SP-u.
S druge strane, na popisu je Nayef Aguerd iz Marseillea koji nije igrao posljednja tri mjeseca te se još uvijek nije potpuno oporavio od ozljede.
Prije četiri godine Maroko je poražen 2:1 u utakmici za treće mjesto od Hrvatske, a ove će godine biti u skupini C gdje se još nalaze Brazil, Škotska i Haiti.
Na premijeri će Maroko igrati protiv Brazila 14. lipnja u New Jerseyju.
Maroko na Svjetskom prvenstvu 2026.:
- Golmani: Yassine Bounou (Al Hilal), Munir Mohamedi (RS Berkane), Ahmed Tagnaouti (Royal Armed Forces)
- Obrana: Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Youssef Belammari (Al Ahly), Nayef Aguerd (Marseille), Chadi Riad (Crystal Palace), Issa Diop (West Ham), Redouane Halhal (Mechelen), Achraf Hakimi (PSG), Zakaria El Ouahdi (Genk)
- Vezni red: Samir El Mourabet (Strasbourg), Ayyoub Bouaddi (Lille), Neil El Aynaoui (Roma), Sofyan Amrabat (Betis), Azzedine Ounahi (Girona), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Ismael Saibari (PSV Eindhoven)
- Napad: Abdessamad Ezzalzouli (Betis), Chemsdine Talbi (Sunderland), Soufiane Rahimi (Al Ain), Ayoub El Kaabi (Olympiakos), Brahim Diaz (Real Madrid), Yassine Gessime (Strasbourg), Ayoub Amaimouni-Echghouyabe (Eintracht Frankfurt)