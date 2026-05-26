Maroko na SP stiže bez dvije najveće zvijezde. Navijači su šokirani odlukom novog izbornika

Najveće je iznenađenje što u sastavu nema 28-godišnjeg napadač Youssefa En-Nesyrija koji je posljednjih godina ponajbolji marokanski nogometaš.

Nekadašnji napadač Seville i Fenerbahčea, a danas član Al-Ittihada, bio je ujedno nositelj momčadi koja je na posljednjem Svjetskom prvenstvu osvojila četvrto mjesto, a bio je i važna karika na ovogodišnjeg afričkom Kupu nacija.

Na popisu nema niti Hakima Ziyecha, nekadašnje zvijezde Ajaxa i Chelseaja, koji je tijekom karijere postigao 25 golova u 64 nastupa za marokansku reprezentaciju.

Marokanska je nogometna javnost šokirana ovom odlukom, jer velika je većina navijača očekivala Ziyecha i En-Nesyrija na popisu. Iako više nisu na najvišem nivou i dalje su velike zvijezde koje bi svojim iskustvom itekako mogle pomoći na SP-u.

S druge strane, na popisu je Nayef Aguerd iz Marseillea koji nije igrao posljednja tri mjeseca te se još uvijek nije potpuno oporavio od ozljede.

Prije četiri godine Maroko je poražen 2:1 u utakmici za treće mjesto od Hrvatske, a ove će godine biti u skupini C gdje se još nalaze Brazil, Škotska i Haiti.

Na premijeri će Maroko igrati protiv Brazila 14. lipnja u New Jerseyju.

