Maroko na SP stiže bez dvije najveće zvijezde. Navijači su šokirani odlukom novog izbornika

  • I.Ž./Hina
  • Zadnja izmjena 26.05.2026 22:33
  • Objavljeno 26.05.2026 u 22:29
Hakim Ziyech Maroko Izvor: EPA / Autor: Georgi Licovski / EPA
Mohamed Ouahbi, novi izbornik marokanske nogometne reprezentacije, koja je na prošlom Svjetskom prvenstvu osvojila četvrto mjesto, objavio je popis igrača koji putuju na SP u Kanadu, Meksiko i SAD

Najveće je iznenađenje što u sastavu nema 28-godišnjeg napadač Youssefa En-Nesyrija koji je posljednjih godina ponajbolji marokanski nogometaš.

Nekadašnji napadač Seville i Fenerbahčea, a danas član Al-Ittihada, bio je ujedno nositelj momčadi koja je na posljednjem Svjetskom prvenstvu osvojila četvrto mjesto, a bio je i važna karika na ovogodišnjeg afričkom Kupu nacija.

Na popisu nema niti Hakima Ziyecha, nekadašnje zvijezde Ajaxa i Chelseaja, koji je tijekom karijere postigao 25 golova u 64 nastupa za marokansku reprezentaciju.

Marokanska je nogometna javnost šokirana ovom odlukom, jer velika je većina navijača očekivala Ziyecha i En-Nesyrija na popisu. Iako više nisu na najvišem nivou i dalje su velike zvijezde koje bi svojim iskustvom itekako mogle pomoći na SP-u.

S druge strane, na popisu je Nayef Aguerd iz Marseillea koji nije igrao posljednja tri mjeseca te se još uvijek nije potpuno oporavio od ozljede.

Prije četiri godine Maroko je poražen 2:1 u utakmici za treće mjesto od Hrvatske, a ove će godine biti u skupini C gdje se još nalaze Brazil, Škotska i Haiti.

Na premijeri će Maroko igrati protiv Brazila 14. lipnja u New Jerseyju.

Maroko na Svjetskom prvenstvu 2026.:

  • Golmani: Yassine Bounou (Al Hilal), Munir Mohamedi (RS Berkane), Ahmed Tagnaouti (Royal Armed Forces)
  • Obrana: Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Youssef Belammari (Al Ahly), Nayef Aguerd (Marseille), Chadi Riad (Crystal Palace), Issa Diop (West Ham), Redouane Halhal (Mechelen), Achraf Hakimi (PSG), Zakaria El Ouahdi (Genk)
  • Vezni red: Samir El Mourabet (Strasbourg), Ayyoub Bouaddi (Lille), Neil El Aynaoui (Roma), Sofyan Amrabat (Betis), Azzedine Ounahi (Girona), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Ismael Saibari (PSV Eindhoven)
  • Napad: Abdessamad Ezzalzouli (Betis), Chemsdine Talbi (Sunderland), Soufiane Rahimi (Al Ain), Ayoub El Kaabi (Olympiakos), Brahim Diaz (Real Madrid), Yassine ​Gessime (Strasbourg), Ayoub Amaimouni-Echghouyabe (Eintracht Frankfurt)

