Dinamovac nije dobio poziv za SP, a njegova reakcija sve govori: ‘Neću lagati, ne razumijem...‘

Iako je riječ o iskusnom reprezentativcu s 56 nastupa za Alžir, izbornik Vladimir Petković ovoga ga puta nije uvrstio među putnike za Mundijal.

Bennacer je ove sezone igrao za Dinamo, za koji je upisao 19 nastupa, jedan gol i dvije asistencije, ali je veći dio razdoblja imao problema s ozljedama. Unatoč tome, smatra da se u pravom trenutku vratio, uhvatio ritam i bio spreman pomoći reprezentaciji na najvećoj sceni.

Upravo zato ga je odluka izbornika posebno pogodila. U razgovoru za alžirski medij nije skrivao koliko mu je teško pao izostanak s popisa.

'Istina je, početkom godine sam bio ozlijeđen i razumijem da se o tome može raspravljati. Ali danas se osjećam dobro, sto posto sam spreman. Uspješno sam se oporavio, počeo skupljati minute, vraćati se u najbolju formu i osjećati sve bolje na terenu. Zato sam razočaran što nisam pozvan jer sam se osjećao spremnim. No, u svakom slučaju, nastavljam raditi i trenirati sam. Ostajem na raspolaganju izborniku ako me zatreba', rekao je Bennacer.

Posebno je naglasio koliko mu je ovaj Mundijal značio nakon propuštene prilike 2022. godine. Očito je da je Svjetsko prvenstvo za njega bilo mnogo više od običnog turnira i jedan od najvećih ciljeva u karijeri.



'Nakon što smo 2022. ‘za dlaku‘ ostali bez SP-a, ovo prvenstvo je dobilo još veći značaj za nas. Bilo je to nešto o čemu sam razmišljao, moj veliki cilj - da pomognem reprezentaciji i branim naše boje.'

Najviše je, ipak, odjeknula njegova rečenica kojom je sažeo cijelu situaciju i pokazao koliko ga je odluka izbornika pogodila.

'Neću lagati, ne razumijem. Kad se osjećaš fizički dobro, kad radiš, kad se vraćaš na dobru razinu i kad godinama sanjaš o Svjetskom prvenstvu sa svojom zemljom, naravno da je to teško prihvatiti, ali poštujem donesene odluke.'

Iako je duboko razočaran, Bennacer je poručio da neće okrenuti leđa reprezentaciji i da će ostati uz momčad bez obzira na to što neće biti na popisu.

'Poznajem nogomet, znam da su to odluke koje donosi izbornik. Sa svoje strane, ostajem usredotočen na ono što mogu kontrolirati: nastaviti raditi, održavati ritam i formu. Sve dok postoji mogućnost, bit ću spreman odazvati se', kazao je Bennacer i dodao:



'Uvijek sam se trudio biti tu za ekipu, pomagati suigračima, usmjeravati mlađe i, naravno, dati maksimum za ovaj dres. Taj mentalitet me i danas pokreće. Nikad nisam varao reprezentaciju. Svaki put kad sam nosio ovaj dres, trudio sam se biti na razini i mislim da sam rijetko kad podbacio u dresu Alžira. Sposoban sam, osjećam se dobro i mogu pomoći ekipi.'

Na kraju je posebno istaknuo da je i u klupskoj karijeri donosio odluke imajući na umu reprezentaciju i Svjetsko prvenstvo.

'Donosio sam i odluke u karijeri imajući na umu ovo Svjetsko prvenstvo, pogotovo ostajući u Europi unatoč ponudama iz Zaljeva, jer sam želio ostati u natjecateljskom okruženju i biti spreman za ovaj događaj. Što god se dogodilo, bit ću uz svoju braću. Podržavat ću momčad, kao i svi Alžirci. Naravno, razočaranje će biti prisutno jer bih volio biti s njima na terenu, proživjeti tu avanturu iznutra. Ali Alžir je iznad svega. Želim momčadi da ode što dalje i uvijek ću biti uz njih', zaključio je Ismael Bennacer.