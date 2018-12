Leo Messi stopirao dolazak bivšeg igrača Reala; ne može mu zaboraviti sve grubosti

Barcelona će u zimskom prijelaznom roku na sve načine pokušati pokrpati rupe u obrani, a kao jedno od potencijalnih pojačanja spominjao se bivši stoper madridskog Reala, iskusni portugalski reprezentativac Pepe (35). Sve je praktički bilo dogovoreno, ali...

on mu je presudio

Naime, španjolski mediji navode kako je baš Leo Messi stopirao njegov dolazak na Nou Camp! Argentinac i dalje 'vedri i oblači' u svlačionici Barce, njega se redovito pita prilikom dovođenja pojačanja, a sada je rekao - STOP! Glavni je razlog to što je Pepe u prošlosti prečesto igrao vrlo prljavo protiv Barcelone i Argentinac mu to jednostavno nije mogao zaboraviti, a ni oprostiti...

Činjenica je kako Pepe nije baš najobzirniji nogometaš, ali to mu je glavni zadatak na terenu, on je taj koji je zadužen za 'prljave poslove'. Baš takav profil igrača sada nedostaje Barceloni, ali Messijeva je zadnja, a to znači da Pepe neće zaigrati u dresu 'katalonskog ponosa' dok je Argentinac na Nou Campu.